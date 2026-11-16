Григор Димитров запази 135-ото място, Адриан Андреев скочи с 39 позиции

Григор Димитров запази 135-ото си място в световната ранглиста на АТП. 35-годишният хасковлия остава с актив от 422 точки, след като приключи сезона си със загуба в квалификациите на турнира от сериите “Мастърс” в Париж.

Адриан Андреев отбеляза най-големия напредък сред българите. Той се изкачи с 39 позиции до 545-ото място със 76 точки, след като през миналата седмица стигна до четвъртфиналите на турнира от сериите “Чалънджър” в Херсонисос, Гърция.

Втората ракета на България Пьотр Нестеров отстъпи с едно място до 283-тото със 196 точки. Димитър Кузманов загуби три позиции и вече е 369-и със 139 точки. При двойките Александър Донски остава най-предно класираният българин. Той е 82-ри с 1058 точки след спад с две места.

Александър Зверев продължава да оглавява ранглистата на сингъл с 9320 точки, следван от Яник Синер със 7950. Двадесетгодишният испанец Рафаел Ходар влезе за първи път в топ 10 и заема десетата позиция. Хари Хелиоваара и Хенри Патън остават лидери в класацията при двойките.