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Откраднаха 400 литра дизел от камион край главен път Е-79

Откраднаха 400 литра дизел от камион край главен път Е-79
БТА

Полицията в Кула разследва кражбата, след като камионът е бил оставен на уширение край пътя

Около 400 литра дизелово гориво са откраднати от товарен автомобил „МАН“ с прикачено полуремарке. По случая работят служители на Районното управление в Кула, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

На 13 ноември около 7:00 часа сутринта в полицията е постъпил сигнал за липсващото гориво. Камионът с полуремаркето е бил оставен на уширение край главен път Е-79.

Разследването по случая продължава в рамките на образувано досъдебно производство.

Припомняме, че и в района на Белоградчик беше съобщено за посегателство от подобен характер. На 16 октомври стана ясно, че се разследва източването на около 500 литра дизелово гориво от товарен автомобил, спрян в близост до село Ружинци.

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