Арестуваха 21-годишен за грабеж край жп гарата в Сливен

21-годишен криминално проявен мъж е задържан за грабеж в района на железопътната гара в Сливен, съобщиха от Областната дирекция на МВР. До ареста се стигнало, след като 22-годишен потърпевш съобщил на органите на реда, че е бил нападнат от непознат, който му отнел чантата с пари, документи и други лични вещи. Служители на полицейския участък „Надежда“ установили мъжа, за когото има подозрения, че е извършил деянието. Той остава в ареста до 24 часа и е върнал доброволно вещите. Образувано е бързо производство.

На 16 октомври на железопътната гара в Сливен е регистриран друг грабеж, при който 18-годишен младеж отнел вещи от 69-годишна жена.

Междувременно в Сливенско са задържани двама мъже за неспазване на заповеди за защита от домашно насилие. Сигналите за нарушенията са подадени на 23 и 24 октомври. Според полицията мъжете са извършили непристойни действия и са нарушили наложените им забрани да доближават бившите си партньорки, с които преди това са живеели на семейни начала. По двата случая са образувани бързо и досъдебно производства.