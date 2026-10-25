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Костадин Костадинов: Очевидно е, че избирателната активност ще е ниска

Костадин Костадинов: Очевидно е, че избирателната активност ще е ниска

Аз гласувах за български президент, а не за президент на българите

Гласувах за свободна и независима България, гласувах за бъдещето на нашата страна, което ние българите сами да определяме. Гласувах за български президент, а не за президент на българите.

Смятам, че е крайно време България да направи избор в полза самата себе си, не в полза на други държави.

 Това заяви кандидатът за президент Костадин Костадинов, лидер на партия "Възраждане".

Малко по-рано правото си на глас упражни и Петър Волгин, който е кандидат за вицепрезидент на "Възраждане".

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