Костадин Костадинов: Очевидно е, че избирателната активност ще е ниска

Гласувах за свободна и независима България, гласувах за бъдещето на нашата страна, което ние българите сами да определяме. Гласувах за български президент, а не за президент на българите.

Смятам, че е крайно време България да направи избор в полза самата себе си, не в полза на други държави.

Това заяви кандидатът за президент Костадин Костадинов, лидер на партия "Възраждане".

Малко по-рано правото си на глас упражни и Петър Волгин, който е кандидат за вицепрезидент на "Възраждане".