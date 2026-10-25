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Петър Волгин: Най-важният въпрос е този за мира!

Петър Волгин: Най-важният въпрос е този за мира!

Кандидатът за вицепрезидент на "Възраждане" е категоричен, че гражданите са притеснени за своята сигурност

Кандидатът за вицепрезидент от „Възраждане“ Петър Волгин упражни правото си на глас в столичния комплекс „Интерпред“. След вота той изрази очакване кандидатпрезидентската двойка на партията да достигне до втория тур на изборите.

Според Волгин бъдещите президент и вицепрезидент трябва да отстояват по-категорично националните интереси и да поставят българските граждани на първо място.

"Крайно време е българският президент и вицепрезидент да говорят смело и да поставят на първо място интересите на българските граждани, а след това тези на някакви партньори“, заяви той.

Кандидатът за вицепрезидент коментира и какъв според него трябва да бъде основният приоритет при избора на държавен глава.

„Най-важното на днешните избори е да гласуваме така, че България категорично да застане на страната на мира“, подчерта Петър Волгин.

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