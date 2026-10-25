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"Никога няма да видиш внуците си": Меган Маркъл скъса окончателно с баща си

"Никога няма да видиш внуците си": Меган Маркъл скъса окончателно с баща си
БТА

Херцогинята на Съсекс е изпратила писмо до Томас Маркъл, с което окончателно прекратява отношенията им. Междувременно властите във Филипините разследват твърдения за сексуално насилие над деца, които 82-годишният мъж категорично отрича

Семейната драма около Меган Маркъл придоби нови, далеч по-сериозни измерения. След години на публични конфликти и прекъснати отношения херцогинята на Съсекс е заявила на баща си, че никога повече няма да поддържа контакт с него и че той няма да се срещне с внуците си - Арчи и Лилибет. Причината са тежки обвинения, свързани със сексуално насилие над деца, за които вече се води разследване във Филипините.

Според информация на BBC Меган е изпратила писмо до 82-годишния Томас Маркъл през 2025 г., докато той се е намирал в болница във Филипините след ампутация на крака. В него тя е посочила, че както самата тя, така и компетентните органи са запознати с обвиненията срещу него.

Източници, близки до херцогинята, твърдят, че писмото е сложило окончателен край на възможността за помирение между баща и дъщеря.

Случаят придоби още по-голяма публичност след съобщения, че в предишния дом на Томас Маркъл във Филипините са били открити изображения и видеоматериали, за които се предполага, че съдържат сексуално насилие над деца. Според публикации британската полиция е уведомила Меган за твърдения срещу баща ѝ още през 2019 г.

Властите във Филипините потвърдиха пред BBC, че специализирано звено за борба с трафика на хора и сексуалната експлоатация на деца разследва случая.

Филипинският вътрешен министър Джонвик Ремула съобщи, че полицията е иззела компютъра на Томас Маркъл и предстои да бъде извършена дигитална криминалистична експертиза.

Междувременно лондонската полиция потвърди, че през 2019 г. е получила писмо, съдържащо редица твърдения, свързани с бащата на херцогинята. Информацията е била споделена с принц Хари и Меган, но не е била предадена на други правоохранителни органи. Сега полицията преразглежда начина, по който е обработила сигнала.

По информация на британските медии полубратът на Меган - Томас Маркъл-младши, е заявил, че е открил предполагаеми материали със сексуално насилие над деца сред вещи на баща си в бившия му дом във Филипините. Твърди се, че през юли е уведомил и Федералното бюро за разследване на САЩ.

От ФБР са потвърдили, че са запознати с обвиненията.

Самият Томас Маркъл категорично отрича твърденията за сексуално насилие над непълнолетни и за притежаване на подобни изображения.

В интервю за "Мейл он сънди" той признава, че при предишни посещения във Филипините е плащал за сексуални услуги, но отрича да е имал сексуални контакти с непълнолетни момичета.

На фона на разрастващия се скандал Меган направи публично изявление, в което потвърди, че е била информирана за обезпокоителни обвинения срещу баща си.

"Дълбоко съм потресена. Мислите ми са с всички деца, които може да са пострадали", заяви херцогинята.

Тя изрази надежда, че обществото ще разбере решението ѝ да ограничи контактите с баща си и да не му позволява да общува с децата ѝ.

Според последните информации Томас Маркъл се намира в рехабилитационен център във Флорида, където се възстановява след ампутацията и се учи отново да ходи.

"Таралеж" припомня, че отношенията между Меган Маркъл и баща ѝ се влошиха сериозно още през 2018 г., малко преди сватбата ѝ с принц Хари. Тогава стана ясно, че Томас Маркъл е участвал в организирането на постановъчни папарашки снимки, които го представяли като човек, подготвящ се за кралската церемония. Скандалът предизвика огромен медиен интерес, а впоследствие той не присъства на сватбата заради здравословни проблеми. По-късно Меган му изпрати лично писмо, части от което бяха публикувани от британски таблоид. Това доведе до съдебен спор за нарушаване на личната ѝ неприкосновеност. През следващите години отношенията им останаха прекъснати, а новите обвинения срещу Томас Маркъл поставят семейния конфликт в съвсем различна светлина.

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