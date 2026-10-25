Ирански медии съобщават за нов удар с дронове в Иракски Кюрдистан

Иранските въоръжени сили са извършили атака с дронове срещу база на кюрдска въоръжена групировка в автономния регион Иракски Кюрдистан. Това съобщава иранската информационна агенция "Мехр“, цитирана от Франс прес.

Според публикацията ударът е бил нанесен през нощта срещу щаб на групировката "Комала“, разположен в района на Балисан.

Иранската агенция твърди, че операцията е осъществена от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция. Към момента обаче от самия корпус няма официално потвърждение за поемане на отговорност за атаката.

В Иракски Кюрдистан се намират лагери и бази на няколко ирански кюрдски въоръжени организации, които многократно са били обект на удари от страна на Техеран след началото на войната в Близкия изток в края на февруари.

Иранските власти определят тези групировки като терористични и сепаратистки и ги обвиняват, че получават подкрепа от Израел. Тези твърдения са част от позицията на Техеран.

При предишна атака на 17 юли в района на град Сулеймания бяха убити деветима членове на "Комала“.

Към момента няма информация за жертви, пострадали или нанесени щети при последния съобщен удар.