Дълги опашки пред избирателни секции в Белград

Дълги опашки от избиратели са се образували в Белград в сутрешните часове на 25 октомври, съобщава БНТ.

Днес в Сърбия се провеждат предсрочни парламентарни избори. Същевременно българските граждани в страната могат да гласуват на президентските избори в България.

По информация на българското посолство в Белград за президентския вот са разкрити общо седем секции на територията на Сърбия, една от които е в сръбската столица.

Към момента няма уточнение кои избирателни секции са заснети от БНТ, нито данни за броя на чакащите или времето за изчакване.