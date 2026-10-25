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Дълги опашки пред избирателни секции в Белград

Дълги опашки пред избирателни секции в Белград
БТА

Още в сутрешните часове са се образували опашки от желаещи да упражнят правото си на глас

Дълги опашки от избиратели са се образували в Белград в сутрешните часове на 25 октомври, съобщава БНТ.

Днес в Сърбия се провеждат предсрочни парламентарни избори. Същевременно българските граждани в страната могат да гласуват на президентските избори в България.

По информация на българското посолство в Белград за президентския вот са разкрити общо седем секции на територията на Сърбия, една от които е в сръбската столица.

Към момента няма уточнение кои избирателни секции са заснети от БНТ, нито данни за броя на чакащите или времето за изчакване.

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