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Започна гласуването в чужбина: Българите избират президент в 613 секции в 60 държави

Започна гласуването в чужбина: Българите избират президент в 613 секции в 60 държави
БТА

Най-много секции са организирани в Обединеното кралство – 82

Гласуването на президентските избори зад граница вече започна. Българските граждани в чужбина могат да упражнят правото си на вот в общо 613 избирателни секции, разкрити в 60 държави.

Най-много секции са организирани в Обединеното кралство – 82. На второ място е Турция със 78 секции, което е три пъти повече в сравнение с парламентарните избори през април.

В Германия българите ще могат да гласуват в 70 секции, разположени в 49 града. Значително увеличение има и в Съединените щати, където са разкрити 44 секции – два пъти повече спрямо предходния парламентарен вот.

Предварително подадено заявление не е задължително условие за участие в изборите. Българските граждани, които не са заявили предварително желанието си да гласуват зад граница, също могат да упражнят правото си на вот. За целта е необходимо да попълнят декларация на място в избирателната секция.

Гласуването в чужбина ще се осъществява основно с хартиени бюлетини. За по-големите избирателни центрове са осигурени общо 266 машини.

Изборният ден в секциите зад граница започва в 7:00 часа и приключва в 20:00 часа местно време. При наличие на избиратели, които все още чакат да гласуват, той може да бъде удължен до 21:00 часа.

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