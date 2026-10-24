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Изборите променят движението в София: Къде ще има ограничения

Изборите променят движението в София: Къде ще има ограничения
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От 8:00 часа на 25 октомври се въвеждат ограничения за паркиране, които по-късно ще обхванат и част от бул. "Асен Йорданов"

Временна организация на движението се въвежда в София във връзка с президентските избори на 25 октомври 2026 г. Ограниченията ще засегнат основно района около зала "Арена София", където ще се транспортират изборните материали.

От 8:00 часа в неделя до приключване на транспортирането на изборните книжа се забраняват престоят и паркирането по двете платна на алеята, свързваща улиците "Атанас Узунов" и "Манастирска".

Забраната ще важи за северната и източната страна на залата, както и за прилежащите паркинги.

От 20:00 часа на 25 октомври ограниченията ще обхванат и двете платна на булевард "Асен Йорданов", в участъка между площад "Площад на авиацията" и булевард "Шипченски проход".

Тази забрана ще остане в сила до окончателното предаване на изборните материали.

Ограниченията няма да се прилагат за автомобилите, които превозват членове на секционните и районните избирателни комисии.

Временната организация има за цел да осигури необходимия достъп за транспортирането и предаването на изборните книжа след приключването на гласуването.

Шофьорите, които планират да преминават или паркират в района на "Арена София", трябва да се съобразят с въведените ограничения.

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