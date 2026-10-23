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Владимир Чешмеджиев пред "Таралеж": Искаме справедлива присъда и повече сигурност в София

Според него институциите трябва да обърнат по-сериозно внимание на престъпността и обособяването на затворени общности в столицата

Владимир Чешмеджиев настоя за справедлив съдебен процес и по-сериозни мерки за сигурността в София след нападението над трима младежи в района на НДК. В интервю за Таралеж той заяви, че целта на протеста е да привлече общественото внимание към насилието по улиците и необходимостта от по-ефективен контрол.

"Искаме един справедлив съдебен процес. Искаме справедлива присъда за този господин, който е рецидивист. Той в крайна сметка и преди е бил осъждан, дори е в изпитателен срок за предходното му престъпление", заяви Чешмеджиев.

Той припомни и друг случай на нападение с нож в района на Централната автогара в София, който по думите му е станал около месец по-рано. Според него подобни инциденти не бива да бъдат подценявани, а институциите трябва да предприемат превантивни действия.

Попитан дали България е изгубила контрол върху пребиваващите в страната чужденци, Чешмеджиев отговори, че не би направил подобно заключение, но предупреди, че трябва да се действа, преди ситуацията да се влоши.

"Не мога да кажа, че контролът е изпуснат. Въпросът е, че трябва да се предотврати изпускането на контрола", подчерта той.

Чешмеджиев уточни, че не настоява за пълно спиране на миграцията, а за по-строги правила и проверки.

"Аз изисквам миграцията да бъде правилно съобразена. Разбира се, нелегалната миграция трябва да бъде абсолютно нулева", заяви той.

Според него проблем съществува и при контрола върху чуждестранните работници, които пристигат законно в страната. Чешмеджиев изрази притеснение от съкратените срокове за проверка на кандидатите и посочи, че според неговите данни през последните четири години в България са пристигнали около 200 хиляди работници от Африка и Азия.

По отношение на евентуални ограничения върху носенето на ножове и други оръжия Чешмеджиев заяви, че по-важен е засиленият контрол в определени райони на столицата и предотвратяването на тяхната гетоизация.

Той предупреди и за съществуването на затворени общности, които според него формират паралелни общества и остават извън вниманието на институциите.

"Искам сигурност за мен, за семейството ми, за съпругата ми и за родителите ми", заяви Чешмеджиев, като подчерта, че основното му притеснение е безопасността на близките му, когато се прибират късно вечер.

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