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Сириецът, намушкал младежи край НДК, остава в ареста

Сириецът, намушкал младежи край НДК, остава в ареста
БТА

Съдът отхвърли версията за самозащита, а прокуратурата разкри, че обвиняемият има предишна присъда

Софийският районен съд остави за постоянно в ареста 23-годишния сирийски гражданин Махмуд Мухамад, обвинен за нападението с нож над трима младежи в района на НДК. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване.

Според съда няма доказателства обвиняемият да е действал при неизбежна отбрана. От свидетелските показания става ясно, че именно Мухамад е предизвикал конфликта, след като решил, че групата младежи го снима. Магистратите приеха, че той е посегнал първи, като е налице и опасност да се укрие.

Прокурор Валентин Добрев посочи, че нападението е извършено по време на изпитателния срок на предишна присъда на обвиняемия. През 2024 година Мухамад е бил осъден за прикриване на незаконни мигранти. Според прокуратурата съществува опасност той да извърши ново престъпление или да се укрие.

Защитата представи различна версия за случилото се. Адвокат Екатерина Трайкова заяви, че Мухамад е бил обграден от повече от десет младежи, които започнали да го снимат и нападнали физически. По думите ѝ той бил удрян и ритан, а ножът извадил от страх за живота си.

Адвокатът подчерта, че съдебномедицинската експертиза е установила множество наранявания по тялото му, и поиска по-лека мярка за неотклонение.

Пред съда Мухамад заяви, че съжалява за случилото се и настоя, че единствено се е защитавал. Той обясни, че живее в България от повече от три години, работи в строителството и изпраща пари на семейството си в Сирия.

Инцидентът стана вечерта на 16 октомври в парковото пространство край Малкото НДК. Пострадалите младежи получиха медицинска помощ, като няма опасност за живота им.

Обвиняемият беше задържан на 20 октомври в Пловдив. Разследването продължава, като предстои да бъдат приобщени допълнителни доказателства и записи от охранителни камери по маршрута, по който е избягал след нападението.

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