Мъж намушка с нож двама младежи в района на Малкото НДК в София
По първоначална информация, има данни, че предполагаемият извършител е мигрант
Мъж е намушкал с нож двама младежи в района на Малкото НДК в центъра на София, съобщава БТВ.
По първоначална информация нападението е станало около 21:30 ч. вчера, 16 октомври.
По първоначална информация, има данни, че предполагаемият извършител е мигрант.
Към момента няма информация за състоянието на пострадалите, както и за обстоятелствата около инцидента.