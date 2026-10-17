Новини
Търси
Подкаст
Общество

Мъж намушка с нож двама младежи в района на Малкото НДК в София

Мъж намушка с нож двама младежи в района на Малкото НДК в София
БТА

По първоначална информация, има данни, че предполагаемият извършител е мигрант

Мъж е намушкал с нож двама младежи в района на Малкото НДК в центъра на София, съобщава БТВ.

По първоначална информация нападението е станало около 21:30 ч. вчера, 16 октомври.

По първоначална информация, има данни, че предполагаемият извършител е мигрант.

Към момента няма информация за състоянието на пострадалите, както и за обстоятелствата около инцидента.

Още по темата

Жесток побой в Шумен: Мъж е с множество травми

Жесток побой в Шумен: Мъж е с множество травми

12 г. близки на баща и син, убити с брадви и ножове в Ихтиман, търсят справедливост

12 г. близки на баща и син, убити с брадви и ножове в Ихтиман, търсят справедливост

21-годишна е обвинена за убийство с нож в столичния "Младост"

21-годишна е обвинена за убийство с нож в столичния "Младост"

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Първият сняг покри прохода Петрохан, пътят е проходим

Първият сняг покри прохода Петрохан, пътят е проходим

Небето на 17 октомври: студено утро с температури до минус 1 градус, дъждовете постепенно отстъпват

Небето на 17 октомври: студено утро с температури до минус 1 градус, дъждовете постепенно отстъпват

Възрастна жена е починала при пожар в дома си

Възрастна жена е починала при пожар в дома си

Въвежда се временна организация на движението на граничния преход „Русе – Гюргево“

Въвежда се временна организация на движението на граничния преход „Русе – Гюргево“

София чака близо 20 млн. евро от държавата и подпис за още 88 инфраструктурни проекта

София чака близо 20 млн. евро от държавата и подпис за още 88 инфраструктурни проекта

Водещи

Стоян Тричков, ПБ: В новия бюджет действително повишаваме доходите

Стоян Тричков, ПБ: В новия бюджет действително повишаваме доходите

Първият сняг покри прохода Петрохан, пътят е проходим

Първият сняг покри прохода Петрохан, пътят е проходим

  • Преди 10 минути
Исторически прецедент в ЦСКА: Без българин сред титулярите в Европа

Исторически прецедент в ЦСКА: Без българин сред титулярите в Европа

  • Преди 15 минути
Небето на 17 октомври: студено утро с температури до минус 1 градус, дъждовете постепенно отстъпват

Небето на 17 октомври: студено утро с температури до минус 1 градус, дъждовете постепенно отстъпват

  • Преди 17 минути
Възрастна жена е починала при пожар в дома си

Възрастна жена е починала при пожар в дома си

Въвежда се временна организация на движението на граничния преход „Русе – Гюргево“

Въвежда се временна организация на движението на граничния преход „Русе – Гюргево“

Шефът на Формула 2: Никола Цолов е готов за Формула 1

Шефът на Формула 2: Никола Цолов е готов за Формула 1

  • Преди 32 минути
„Гранична полиция“: Няма данни Ива Михайлова да е преминавала през българо-македонските пунктове

„Гранична полиция“: Няма данни Ива Михайлова да е преминавала през българо-македонските пунктове

"Космическа медуза" озари небето над Флорида след изстрелване на ракета на SpaceX

"Космическа медуза" озари небето над Флорида след изстрелване на ракета на SpaceX

  • Преди 39 минути
Нова атака в Черно море: Русия порази кораб, плаващ към Одеса

Нова атака в Черно море: Русия порази кораб, плаващ към Одеса

  • Преди 42 минути
Христо Панчугов пред Таралеж: Управлението на Радев е пълзяща реставрация на комунистически практики

Христо Панчугов пред Таралеж: Управлението на Радев е пълзяща реставрация на комунистически практики

  • Преди 49 минути
София чака близо 20 млн. евро от държавата и подпис за още 88 инфраструктурни проекта

София чака близо 20 млн. евро от държавата и подпис за още 88 инфраструктурни проекта

НЕК поиска обяснение за феновете на Левски в домакинските сектори

НЕК поиска обяснение за феновете на Левски в домакинските сектори

  • Преди 56 минути
Антон Златанов: Спасителната операция за „Челси 3“ беше на ръба на допустимото

Антон Златанов: Спасителната операция за „Челси 3“ беше на ръба на допустимото

д-р Николова: Опасно е неправилното транспортиране на противогрипни ваксини от Гърция

д-р Николова: Опасно е неправилното транспортиране на противогрипни ваксини от Гърция