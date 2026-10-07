Жесток побой в Шумен: Мъж е с множество травми

26-годишен мъж от село Прелез е задържан от полицията в Шумен за побой, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал около 20:50 ч. на 5 октомври в района на бензиностанция на ул. „Ген. Драгомиров“ в Шумен, където мъжът нападнал 36-годишен мъж от Словакия.

След като бил откаран за преглед в шуменската болница, на пострадалия са установени фрактури на четири ребра, хематом на лявото око и контузни рани по десния крак.

Извършителят е установен и задържан при незабавните оперативни действия на полицията. По случая е образувано досъдебно производство.