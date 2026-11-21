Сериозен конфликт избухна между звездата на украинския футбол Михайло Мудрик и легендата Андрий Шевченко, който в момента е президент на Украинската футболна асоциация (УАФ). Двамата влязоха в публичен спор заради допинг случая на крилото. Мудрик изтърпя двугодишно накзание за употребата на мелдоний, а сега обвини футболната централа и националния отбор на Украйна за положителната си проба.

Скандалът се разрасна, след като Мудрик даде интервю за YouTube канала Guest of Gordon. Там той за първи път публично посочи къде според него може да е попаднало забраненото вещество в организма му. Футболистът, който е собственост на Челси и играе под наем в Тотнъм, заяви, че никога преди това не е чувал за мелдоний и смята, че е бил изложен на него по време на лагер на украинския национален отбор.

„Това можеше да се случи само в Украйна“, беше категоричен Мудрик, насочвайки обвиненията си към обстановката в националния тим. Той също така разкритикува УАФ за липсата на достатъчно съдействие по време на разследването и я обвини, че е създала допълнителни проблеми, вместо да му помогне.

Шевченко поиска публично извинение

Отговорът на Шевченко не закъсня. Президентът на УАФ категорично отхвърли обвиненията и ги определи като „неоснователна клевета“ срещу хората, работещи в националния отбор.

Легендарният нападател на Милан и Челси направи и далеч по-сериозно разкритие. Според него представители на Мудрик многократно са се обръщали към футболната централа с предложение да бъде намерен служител, който неправомерно да поеме отговорността за открития мелдоний в пробата на футболиста.

Шевченко твърди, че УАФ е отказала подобно предложение, тъй като то противоречи на принципите на организацията.

Той разкри още, че след трансфера на Мудрик в Челси английският клуб е изпратил писмо с молба футболистът да не получава никакви медикаменти по време на лагерите на националния отбор. По думите на Шевченко това изискване е било спазено, а селекционерът Сергей Ребров е разрешил на двама лични специалисти на играча да следят неговото възстановяване и ежедневен режим.

Шевченко призова Мудрик да представи доказателства за обвиненията си. В противен случай очаква футболистът публично да оттегли думите си и да се извини на хората, чиято професионална репутация е поставил под съмнение.

Мудрик контраатакува: Шевченко лъже

Конфликтът обаче не приключи с позицията на президента на УАФ. На 20 ноември Мудрик излезе с ново изявление, в което директно нарече твърденията на Шевченко лъжа. Футболистът категорично отрече нито той, нито неговите представители да са искали от федерацията да намери служител, който да поеме вината за положителната проба.

Още по-сериозно е другото му обвинение. Мудрик твърди, че разполага с WhatsApp съобщения, които доказват, че е използвал продукти и добавки на украинската футболна федерация по време на лагерите на националния отбор.

Според него представители на УАФ са заявили по време на изслушването му, че той не е използвал добавките на централата. Мудрик обвинява Шевченко, че е повторил тази информация, въпреки че тя не отговаря на истината.

„Нито аз, нито моите представители сме отправяли подобно искане“, категоричен е футболистът.

Той допълва, че адвокатите му многократно са търсили съдействие от федерацията, но са получавали бавни отговори, а важни документи и информация са били задържани. Мудрик твърди още, че едно от писмата на неговите юристи е било разпространено от УАФ до медиите.