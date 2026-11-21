Клубовете от Първа лига може да бъдат задължени да започват всеки мач с двама млади български футболисти от сезон 2027/28. Президентът на Българската професионална футболна лига Атанас Караиванов съобщи, че е обсъдил промяната с президента на БФС Георги Иванов.

През настоящия сезон изискването е за един български футболист до 23 години в стартовия състав. Обсъжданата промяна запазва това място и добавя второ за играч до 21 години. По думите на Караиванов идеята е правилото да се прилага без изключения, а впоследствие броят на задължителните млади титуляри може да се увеличи.

“Не можем да чакаме титаните да израснат във Втора лига или в отборите от втората половина на таблицата”, коментира Караиванов. Целта е повече млади българи да получават игрово време и във водещите клубове, за да има националният селекционер по-широк избор.

В последните два мача на България от Лигата на нациите, загубите с 0:5 от Исландия и с 1:2 от Естония, участие взеха само трима футболисти от отборите в челната четворка на Първа лига - Симеон Шишков, Георги Русев и Атанас Илиев. Нито един играч на първия ЦСКА или на втория Левски не игра в тези срещи.