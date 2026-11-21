Над 97 милиона къса нелегални цигари са задържали митническите служители на различните гранични пунктове в страната от началото на годината, предава БНТ.

41% от тях са задържани само през октомври, което е рекорден резултат за последните 10 години.

37,4 млн. къса са задържани на външните граници, предимно с Турция, а 26,6 млн. къса – основно на Кулата и във Видин, като се отчита ръст с над 10 пъти. Двойно повече са и опитите за износ спрямо миналата година – 3,2 млн. цигари с български акцизен бандерол са открити на път към Западна и Централна Европа.

В същото време пазарно проучване на компании, участващи в „Инициативата срещу незаконната търговия“, показва, че само 2,2% от цигарите у нас са без платени данъци към второто тримесечие на тази година.

Стефан Бакалов, заместник-директор на Агенция „Митници“ посочи, че "най-голям дял са задържани на граничния преход "Кулата". По-точно 4 камиона, пълни с цигари, които дадоха друг прочит на транзитния трафик на цигари към Западна Европа“.

Зад големите пратки в повечето случаи стоят престъпни групи, които използват тактики от наркотрафика.

Бакалов каза още, че когато митническите служители се ангажират с първия камион, кола или пътник, в който са намират забранени стоки, голяма част от вниманието и капацитета на служителите на пункта се ангажира с конкретния случай. Тогава се пуска втори или трети“

След влизането ни в Шенген, митническите служби залагат на анализ на риска. При съмнение за нелегален превоз автомобилът преминава през рентген. Ако се забележи нещо съмнително, следва щателна проверка. Процедура, която отнема няколко часа. При разкриване на контрабанда шофьорите обикновено твърдят, че не знаят какво превозват, казват от Агенция "Митници".