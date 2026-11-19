Държавата предвижда увеличение на акциза върху цигарите и през март, предава БТВ.

Увеличение на акциза върху цигарите догодина ще вдигне цената средно с 12 цента на кутия.

През август акцизът беше вдигнат с 6% на 120 евро. Следващия ръст ще е през март догодина, като тогава средно кутия цигари ще поскъпне с 12 цента.

От 1 януари 2028 г. акцизът на 1000 къса цигари ще бъде 132 евро, предвижда държавата.

Димитър Събев, икономист от Института за икономически изследвания към БАН, изследва как цените влияят на пушачите в Европа и у нас.

"Преди беше по 15 и 20 стотинки, сега е по 10-15 цента. С тези увеличения пушачите нямат стимула, нямат амбицията да се откажат и по такъв начин държавата събира парите си, но хората, но хората продължават да пушат", казва той.

"Над 12% от данъчните приходи в България идват от тютюн. Това е съпоставимо с данъка върху корпорациите", допълва Събев.

Според икономиста при следващото поскъпване, с около 12 цента средно на кутия, около 15 хиляди души биха се отказали. Ако цената скочи рязко с 30/40 цента, тогава е възможно стотици от пушачите да изберат живот без дим.