Сръбските власти издадоха извънредно предупреждение за опасна буря с пориви на вятъра между 80 и 110 км/ч тази вечер. Най-сериозно влошаване на времето се очаква в Белград, Войводина и части от Западна и Централна Сърбия.

Министерството на вътрешните работи изпрати предупредителни SMS съобщения с призив гражданите да избягват пътуванията, да останат на закрито и да стоят далеч от прозорците.

Червен код е обявен за Белград и трите области на Войводина – Бачка, Банат и Срем. Оранжево предупреждение е в сила за Поморавието, Западна Сърбия и Шумадия.

Според Републиканския хидрометеорологичен институт преминаването на студен атмосферен фронт ще донесе силни западни и северозападни ветрове, придружени от дъжд и локални превалявания.

Секторът за извънредни ситуации предупреждава за риск от щети по инфраструктурата, прекъсвания на електрозахранването и телекомуникациите и затруднения в транспорта.

От „Пътища на Сърбия“ призоваха шофьорите да се движат с повишено внимание, да използват зимни гуми и да съобразяват скоростта си с условията.

Очаква се вятърът да отслабне през нощта срещу петък след преминаването на студения фронт.