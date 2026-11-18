Хърватският министър-председател Андрей Пленкович призова Сърбия да предостави конкретна информация за съдбата на изчезналите по време на войната в Хърватия и предупреди, че Загреб няма да прави компромиси с изискванията си към Сърбия и Черна гора в рамките на европейската им интеграция. Това заяви той днес във Вуковар, съобщи телевизия H1.

„Очакваме новото правителство в Сърбия да подходи сериозно към двустранния диалог по този въпрос. Досегашните действия на сръбските власти не отговарят на очакванията и изискванията ни“, каза Пленкович пред журналисти.

В интервю за H1 хърватският премиер посочи, че трябва да се изчака сформирането на новото сръбско правителство, преди да се прецени дали ще има промяна в позицията на Белград.

По думите му досега са идентифицирани останките на 353 ветерани и цивилни, но съдбата на още 1725 души остава неизвестна. Пленкович подчерта, че за приключването на издирването са необходими сведения от хора, които знаят къде се намират гробовете и местата, на които са били преместени останките.

Относно възможността Хърватия да блокира европейската интеграция на Сърбия заради нерешения проблем с изчезналите, Пленкович заяви, че Загреб очаква реален напредък и конкретни данни.

Той уточни, че по отношение на Черна гора Хърватия разполага с имената на 14 издирвани лица и очаква допълнителна информация. За Сърбия обаче броят на случаите е значително по-голям, а очакванията към Белград са съответно по-високи.

Премиерът подчерта, че въпросът е свързан с Глава 23 от преговорите за членство в ЕС, която обхваща съдебната система и основните права. По думите му Хърватия ще продължи да настоява за изпълнение на поставените условия както от Сърбия, така и от Черна гора.

Министърът на външните работи и европейските въпроси на Хърватия Гордан Гърлич Радман също изрази очакване за по-активно сътрудничество от страна на новото сръбско правителство. Той посочи, че установяването на съдбата на 1725-те изчезнали е въпрос, който трябва да бъде разрешен в рамките на европейския път на Сърбия.

Възпоменания във Вуковар и Шкабрня

На 18 ноември Хърватия отбелязва годишнината от трагичните събития във Вуковар през 1991 г., когато градът преживява тримесечна обсада от тогавашната Югославска народна армия и сръбски паравоенни формирования.

Според данни на болницата във Вуковар по време на обсадата са загинали 1624 души, а около 5000 са били отведени в лагери в Сърбия.

На същата дата се почита паметта и на 43-мата хърватски цивилни, убити в Шкабрня, в района на Задар, от военнослужещи на Югославската народна армия и сръбски паравоенни формирования.

Във Вуковар се проведе традиционната Колона на паметта, в която се включиха хиляди граждани и представители на държавното ръководство. Шествието премина от мемориалната болница до Мемориалното гробище на жертвите на Отечествената война.

Тази година начело на колоната бяха лекари и други здравни работници от военната болница във Вуковар. По-рано в двора на лечебното заведение се състоя възпоменателна церемония под мотото „Вуковар – място на особена патриотична преданост“.