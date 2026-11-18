Министерството на околната среда и водите е предприело всички действия в рамките на своите правомощия за възстановяване на площта на Природен парк "Сините камъни" край Сливен. Това заяви министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова по време на изслушване в парламентарната комисия по околна среда.

Изявлението беше направено в отговор на въпрос на депутата Весела Момчева-Таун от "Прогресивна България" относно статута на имот, изключен от територията на природния парк.

Със заповед от 30 юли 2025 г. площта на "Сините камъни" беше намалена с 11 декара, което предизвика обществено недоволство и съдебни жалби срещу решението.

Карамфилова обясни, че на 2 октомври 2026 г. е издала нова заповед, с която оттегля предходния акт и предприема възстановяване на изключените площи.

Документът е изпратен незабавно до Административния съд София-град, където се разглежда делото, образувано по жалбите срещу намаляването на защитената територия.

Възстановяването обаче все още не е окончателно от правна гледна точка, тъй като съдът не се е произнесъл по оттеглянето на първоначалната заповед.

По време на изслушването беше поставен и въпросът дали спорният имот може да бъде продаден, преди да приключат съдебните процедури.

От МОСВ уточниха, че решението за евентуално разпореждане с имота е от компетентността на Изпълнителната агенция по горите, а не на Министерството на околната среда и водите.

Казусът с изключените 11 декара е част от продължаващия обществен дебат за опазването на природния парк, който през последните години предизвика и протести в Сливен.