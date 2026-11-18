Двама български граждани са разследвани в Румъния, след като властите откриха големи количества тютюневи изделия без необходимите документи при две отделни проверки край Дунав мост 2. Общата стойност на иззетата стока се оценява на приблизително 970 000 румънски леи, или около 181 300 евро, съобщава NOVA.

Първият случай е от сутринта на 17 ноември, когато румънските власти спрели товарен автомобил с българска регистрация в района на Калафат. Камионът пътувал към Унгария, а зад волана бил 48-годишен български гражданин.

По документи превозното средство транспортирало колетни пратки, но при проверка на ремаркето служителите открили четири палета с кашони, съдържащи над 136 000 цигари с български бандерол, близо 619 000 тютюневи стика за нагреваеми устройства и 380 електронни устройства за пушене.

Шофьорът не представил документи, удостоверяващи произхода на стоката. Стойността на откритите изделия надхвърля 900 000 румънски леи.

Няколко часа по-късно, около 19:00 часа, гранични полицаи и митничари проверили лек автомобил с белгийска регистрация, който пристигал от България и също бил управляван от български гражданин.

При проверката били намерени 2250 кутии цигари, съдържащи общо 45 000 къса. Те били укрити в два пътнически багажа и в пространството за резервната гума.

Стойността им е изчислена на около 70 000 леи, а водачът също не успял да представи документи за произхода им.

Общо при двете проверки румънските власти са иззели над 181 000 цигари, близо 619 000 тютюневи стика и 380 електронни устройства за пушене.

Стоките са задържани като доказателства, а срещу двамата български граждани се води разследване за евентуални престъпления, свързани с незаконно притежание и разпространение на акцизни изделия.