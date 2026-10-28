Българска следа при разбита нелегална фабрика за цигари в Словения

Една от най-големите нелегални фабрики за цигари в Европа беше разкрита от словенските власти в североизточния град Лендава. В бивша местна рафинерия разследващите се натъкнаха на брутален случай на съвременно робство. Общо 34 души – 33 граждани на Парагвай и един българин – са били държани заключени и принуждавани да работят при нечовешки условия без заплащане. Разплитането на случая разкрива и сериозна българска следа, тъй като сградата е била наета от фирма от България.

Нелегалното предприятие се помещавало в хале от 2500 кв. метра без вентилация и прозорци. От началото на септември работниците са живели в капан с отнети телефони и паспорти, полагайки труд на 12-часови смени. Жертвите са били подложени на системен глад и замайване от задушливата миризма на тютюн. Парагвайците са били вербувани в родината си с фалшиви обещания за легална работа и заплати до 10 000 евро, след което са транспортирани тайно през Загреб. Основен таргет на разследването са двама словенци от Марибор, заподозрени в организацията на трафика и данъчните измами.

Собственикът на имота Бенямин Кропец заяви пред медиите, че през януари е отдал халетата под наем на българската компания „Spid Spet“ и няма представа каква дейност се е развивала вътре. Загадка за полицията остава как модерното производствено оборудване е било монтирано напълно незабелязано.

При удара властите са конфискували общо 28 милиона къса цигари и над 44 тона нарязан тютюн. Английските надписи върху кутиите сочат, че стоката е била предназначена за черния пазар във Великобритания и Ирландия, а щетите от укрит акциз надхвърлят 10 милиона евро.

Разследването се провежда под егидата на Европол в партньорство с осем държави. Случаят отново взриви общественото мнение в Словения по темата за трудовата експлоатация, като правителството вече подготвя по-строги закони за наемане на чужденци, които обаче срещат критики от правозащитници.