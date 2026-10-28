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Кабинетът уверява: Няма да има орязване на обещаните увеличения в Бюджет 2027

Кабинетът уверява: Няма да има орязване на обещаните увеличения в Бюджет 2027

Няма да бъдат намалявани и предвидените средства за повишаване на доходите и подкрепа на бизнеса

Правителството няма да се отказва от вече обявените увеличения на средствата за семейства с деца, майки, ученици, студенти и пенсионери в бюджета за 2027 г. Няма да бъдат намалявани и предвидените средства за повишаване на доходите и подкрепа на бизнеса. Това заявиха от Министерския съвет в официална позиция, разпространена в отговор на критики от страна на политически лидери.

От кабинета уверяват, че всички ангажименти, обявени от премиера Румен Радев по време на правителственото заседание на 14 октомври, ще бъдат изпълнени.

Позицията идва на фона на засилващото се политическо напрежение около подготовката на държавния бюджет за следващата година.

Правителството отговори на критиките на Асен Василев

Ден по-рано председателят на „Продължаваме промяната“ и бивш финансов министър Асен Василев обвини управляващите, че умишлено не представят проектобюджета за 2027 г.

Според него правителството крие финансовата рамка, за да не разберат гражданите какви мерки се подготвят.

Василев заяви, че „управляващите крият бюджета за 2027 г., за да не видят хората каква „тесла“ са им подготвили“.

В отговор Министерският съвет категорично отхвърли възможността за намаляване или отмяна на вече анонсираните увеличения.

Кабинетът: Ще изпълним ангажиментите въпреки тежкото състояние на финансите

От правителството посочват, че ще реализират обещаните мерки независимо от финансовите затруднения, които според тях са наследени от предходни управления.

Кабинетът определя състоянието на публичните финанси като тежко и посочва като основни проблеми прекомерния бюджетен дефицит, недостига на средства в държавната хазна и поетите финансово необезпечени ангажименти за следващите години.

В позицията си управляващите отправят и критики към политическите лидери, които според тях носят пряка отговорност за състоянието на държавните финанси.

От Министерския съвет заявяват, че е недостойно представители на политически партии да манипулират общественото мнение с предизборни цели.

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