Volkswagen започва да изнася китайски технологии по света

Германският автомобилен гигант Volkswagen започва да изнася разработени в Китай технологии към външни пазари, включително Южна Америка и Южна Африка, предава Ройтерс. Ходът е част от стратегията на концерна да повиши глобалната си конкурентоспособност, превръщайки азиатската страна в свой основен иновационен център.

В сряда от компанията обявиха, че новата компактна платформа (Compact Main Platform), оборудвана с китайска електронна архитектура, ще бъде внедрена в следващото поколение модели на марката, предназначени за пазарите от Глобалния юг. Технологията е проектирана в развойния център на концерна в източния китайски град Хъфей съвместно с местни партньори, а пазарният ѝ дебют ще започне от Южна Америка до края на текущото десетилетие.

„Китай е ключов двигател за иновациите на Volkswagen Group и все по-осезаемо се превръща в продуктов и технологичен център за нашите глобални пазари. Формулата ни вече е: създадено в Китай – за Китай и за света“, се посочва в официално изявление на главния изпълнителен директор на групата Оливер Блуме.

Това решение бележи преломна точка и променя досегашната локална стратегия на компанията, известна като „В Китай, за Китай“. Промяната идва в момент, в който автопроизводителят се опитва да съживи затихващите си продажби в азиатската страна и да превърне технологичните си партньорства с местни компании като Xpeng и Horizon Robotics в пазарен успех. Освен технологичен трансфер, германският концерн планира в близките години да засили и физическия износ на произведени в Китай автомобили с марките Volkswagen и Jetta към Южна Америка и Африка.

Подобен подход за глобализация на китайските си активи вече прилагат и други традиционни автомобилни производители като General Motors, Hyundai и Renault, които се опитват да настигнат китайската конкуренция на международната сцена. Като част от технологичната си офанзива Volkswagen представи и пакета VEGA, който включва 850-волтова система за бързо зареждане и готовност за автономно шофиране от Ниво 3, чиято премиера е насрочена за 2027 г.

Реорганизацията се налага заради сериозния спад в пазарния дял на германската група в Китай, където местни лидери като BYD и Geely изпревариха чуждестранните си съперници чрез по-евтини електромобили и модерен софтуер. В отговор от Volkswagen посочват, че техният нов модел на местно развитие може да съкрати времето за проектиране на нов автомобил с до 30%. Южна Америка е избрана за първа дестинация на новата архитектура, тъй като регионът е силно чувствителен към цените, а китайските производители вече имат масирано присъствие там. За момента софтуерната експанзия изключва пазарите в Европа и Северна Америка, въпреки че според софтуерното подразделение на групата CARIAD внедряването ѝ на Стария континент е технически напълно възможно, но решението за това ще зависи от геополитически фактори.

За Volkswagen изнасянето на китайски технологии зад граница е не просто възможност за свиване на производствените разходи в период, в който компанията преминава през най-голямото си преструктуриране от 89 години насам. Според анализатори това е реален тест дали мащабната реформа на концерна в Китай може да роди автомобили, които да привлекат потребителите по целия свят.