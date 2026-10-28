Новини
Търси
Подкаст
Икономика

Volkswagen започва да изнася китайски технологии по света

Volkswagen започва да изнася китайски технологии по света
АП/БТА

Ходът е част от стратегията на концерна да повиши глобалната си конкурентоспособност, превръщайки азиатската страна в свой основен иновационен център

Германският автомобилен гигант Volkswagen започва да изнася разработени в Китай технологии към външни пазари, включително Южна Америка и Южна Африка, предава Ройтерс. Ходът е част от стратегията на концерна да повиши глобалната си конкурентоспособност, превръщайки азиатската страна в свой основен иновационен център.

В сряда от компанията обявиха, че новата компактна платформа (Compact Main Platform), оборудвана с китайска електронна архитектура, ще бъде внедрена в следващото поколение модели на марката, предназначени за пазарите от Глобалния юг. Технологията е проектирана в развойния център на концерна в източния китайски град Хъфей съвместно с местни партньори, а пазарният ѝ дебют ще започне от Южна Америка до края на текущото десетилетие.

„Китай е ключов двигател за иновациите на Volkswagen Group и все по-осезаемо се превръща в продуктов и технологичен център за нашите глобални пазари. Формулата ни вече е: създадено в Китай – за Китай и за света“, се посочва в официално изявление на главния изпълнителен директор на групата Оливер Блуме.

Това решение бележи преломна точка и променя досегашната локална стратегия на компанията, известна като „В Китай, за Китай“. Промяната идва в момент, в който автопроизводителят се опитва да съживи затихващите си продажби в азиатската страна и да превърне технологичните си партньорства с местни компании като Xpeng и Horizon Robotics в пазарен успех. Освен технологичен трансфер, германският концерн планира в близките години да засили и физическия износ на произведени в Китай автомобили с марките Volkswagen и Jetta към Южна Америка и Африка.

Подобен подход за глобализация на китайските си активи вече прилагат и други традиционни автомобилни производители като General Motors, Hyundai и Renault, които се опитват да настигнат китайската конкуренция на международната сцена. Като част от технологичната си офанзива Volkswagen представи и пакета VEGA, който включва 850-волтова система за бързо зареждане и готовност за автономно шофиране от Ниво 3, чиято премиера е насрочена за 2027 г.

Реорганизацията се налага заради сериозния спад в пазарния дял на германската група в Китай, където местни лидери като BYD и Geely изпревариха чуждестранните си съперници чрез по-евтини електромобили и модерен софтуер. В отговор от Volkswagen посочват, че техният нов модел на местно развитие може да съкрати времето за проектиране на нов автомобил с до 30%. Южна Америка е избрана за първа дестинация на новата архитектура, тъй като регионът е силно чувствителен към цените, а китайските производители вече имат масирано присъствие там. За момента софтуерната експанзия изключва пазарите в Европа и Северна Америка, въпреки че според софтуерното подразделение на групата CARIAD внедряването ѝ на Стария континент е технически напълно възможно, но решението за това ще зависи от геополитически фактори.

За Volkswagen изнасянето на китайски технологии зад граница е не просто възможност за свиване на производствените разходи в период, в който компанията преминава през най-голямото си преструктуриране от 89 години насам. Според анализатори това е реален тест дали мащабната реформа на концерна в Китай може да роди автомобили, които да привлекат потребителите по целия свят.

Още по темата

Volkswagen "изпече" електрически SUV на 160 градуса - колата потегли сама след теста

Volkswagen "изпече" електрически SUV на 160 градуса - колата потегли сама след теста

Volkswagen готви най-голямото преструктуриране в историята си: До 60 000 работни места под въпрос

Volkswagen готви най-голямото преструктуриране в историята си: До 60 000 работни места под въпрос

Volkswagen се бори с "най-голямата буря в историята си"

Volkswagen се бори с "най-голямата буря в историята си"

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Икономика

Кабинетът уверява: Няма да има орязване на обещаните увеличения в Бюджет 2027

Кабинетът уверява: Няма да има орязване на обещаните увеличения в Бюджет 2027

Великобритания удължи с четири месеца лиценза за дейността на Лукойл в България

Великобритания удължи с четири месеца лиценза за дейността на Лукойл в България

Токът за бизнеса в България стана най-скъпият в Европа

Токът за бизнеса в България стана най-скъпият в Европа

Асен Василев: Крият бюджета за 2027-ма г.

Асен Василев: Крият бюджета за 2027-ма г.

След днешното заседание на КЕВР „Булгаргаз“ внася ново предложение

След днешното заседание на КЕВР „Булгаргаз“ внася ново предложение

Водещи

Десислав Трайков за "Таралеж": Има и други случаи на помилвани осъдени за тежки престъпления

Десислав Трайков за "Таралеж": Има и други случаи на помилвани осъдени за тежки престъпления

Весела Лечева откри обновената лекоатлетическа писта на стадион „Христо Ботев“ във Враца

Весела Лечева откри обновената лекоатлетическа писта на стадион „Христо Ботев“ във Враца

76-годишен от Разградско получи година и три месеца затвор заради кокаин с цел разпространение

76-годишен от Разградско получи година и три месеца затвор заради кокаин с цел разпространение

АПИ ще отчита всяка седмица напредъка по ремонта на тунел "Топли дол" на АМ "Хемус"

АПИ ще отчита всяка седмица напредъка по ремонта на тунел "Топли дол" на АМ "Хемус"

  • Преди 8 минути
Септември с тежка загуба в Младежката лига на УЕФА

Септември с тежка загуба в Младежката лига на УЕФА

  • Преди 10 минути
Унгария затяга правилата за електрическите тротинетки след мащабно обществено допитване

Унгария затяга правилата за електрическите тротинетки след мащабно обществено допитване

  • Преди 11 минути
Медведев обърна първия сет и започна с победа във Виена

Медведев обърна първия сет и започна с победа във Виена

  • Преди 20 минути
Кабинетът уверява: Няма да има орязване на обещаните увеличения в Бюджет 2027

Кабинетът уверява: Няма да има орязване на обещаните увеличения в Бюджет 2027

  • Преди 21 минути
Облачно и дъждовно утре, валежите постепенно ще отслабват

Облачно и дъждовно утре, валежите постепенно ще отслабват

  • Преди 22 минути
Билал Бари пред Таралеж: Бурас иска да остане в Левски, но е далеч от нов договор

Билал Бари пред Таралеж: Бурас иска да остане в Левски, но е далеч от нов договор

  • Преди 33 минути
Политическите реакции след поредната атака срещу търговски кораб в Черно море

Политическите реакции след поредната атака срещу търговски кораб в Черно море

  • Преди 38 минути
Шаби Алонсо похвали Флориан Вирц преди срещата между Челси и Ливърпул

Шаби Алонсо похвали Флориан Вирц преди срещата между Челси и Ливърпул

  • Преди 46 минути
Тежка катастрофа с жертва край село Горски извор: кола се удари челно в ТИР

Тежка катастрофа с жертва край село Горски извор: кола се удари челно в ТИР

Митничари задържаха над 6000 парфюма със съмнителни марки край Видин

Митничари задържаха над 6000 парфюма със съмнителни марки край Видин

  • Преди 49 минути
Гърция показа за първи път ракетния си „Щит на Ахил“ на парад в Солун

Гърция показа за първи път ракетния си „Щит на Ахил“ на парад в Солун

  • Преди 1 час