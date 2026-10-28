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Облачно и дъждовно утре, валежите постепенно ще отслабват

Облачно и дъждовно утре, валежите постепенно ще отслабват
pixabay

В планините над 2000 метра дъждът ще преминава в сняг

Облачността ще се задържи през нощта, като в северните и източните райони ще има валежи от дъжд. През утрешния ден те постепенно ще спират, като последно това ще се случи в Източна България. В Югозападна България и западната част на Горнотракийската низина облаците ще се разкъсват и намаляват.

Вятърът ще бъде слаб до умерен, от запад-северозапад, а в Източна България и по долината на Струма ще духа от север. Минималните температури ще са между 6° и 11°, а максималните ще достигат 12°-17°.

В София минималната температура ще бъде около , а максималната - около 11°.

Облачно ще бъде времето в планинските райони, като валежи от дъжд се очакват предимно в Стара планина, Рила и Пирин. Над 2000 метра дъждът ще преминава в сняг, а следобед валежите постепенно ще спират. Вятърът ще бъде умерен до силен, от север-североизток.

Около ще бъде максималната температура на височина 1200 метра, а на 2000 метра термометрите ще показват около .

Облачно време с валежи от дъжд се очаква и по българското Черноморие. Вятърът ще бъде слаб до умерен, от север-северозапад, а максималните температури ще достигат 13°-15°. Морската вода ще бъде с температура 16°-17°, а вълнението на морето ще достига 4 бала.

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