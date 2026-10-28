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Ива Петрова: Токът и парното няма да поскъпват до юли 2027 г.

Ива Петрова: Токът и парното няма да поскъпват до юли 2027 г.
БТА

Енергийният министър предупреди, че домакинствата, които се отопляват директно на природен газ, могат да бъдат засегнати от поскъпването

Цените на електроенергията и парното за битовите потребители няма да се повишават до юли 2027 г. въпреки поскъпването на природния газ на международните пазари. Това увери министърът на енергетиката Ива Петрова пред bTV.

"Към момента имаме абсолютен ангажимент, че въпреки повишаващите се борсови цени няма да има ефект върху цените на топлинната енергия и електроенергията за гражданите", заяви тя.

По думите ѝ държавата разполага с необходимите средства и механизми за компенсиране на по-високите разходи, включително чрез Фонд "Сигурност на електроенергийната система".

"Не е предизборно, това е реалността", подчерта Петрова, отхвърляйки предположенията, че обещанието е свързано с предстоящия президентски балотаж.

Енергийният министър потвърди, че "Булгаргаз" първоначално е поискал поскъпване на природния газ с 34%. Дружеството обаче ще търси възможности за ограничаване на увеличението, включително чрез използване на допълнителни количества от газохранилището в Чирен.

Петрова предупреди, че домакинствата, които се отопляват директно на природен газ, могат да усетят поскъпването.

Министърът коментира и тежкото финансово състояние на "Топлофикация София". По думите ѝ дружеството дължи около 900 млн. евро на "Булгаргаз", а общите му задължения към компаниите от Българския енергиен холдинг надхвърлят 1,3 млрд. евро.

Въпреки това тя увери, че натрупаните дългове няма да доведат до спиране на топлоснабдяването в столицата.

"Общественият доставчик ще изпълни и този сезон задълженията си", заяви Петрова.

Според нея по-сериозният риск е свързан с амортизираната топлопреносна мрежа и недостатъчните ремонти. Към септември са изпълнени едва 19% от инвестиционната и 31% от ремонтната програма на дружеството.

Особено тежко е положението в район "София-изток", където авариите са многобройни, а екипите за отстраняването им са недостатъчни.

Енергийният министър посочи, че е необходимо дългосрочно решение за бъдещето на "Топлофикация София", като сред обсъжданите възможности остава и отдаването на дружеството на концесия.

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