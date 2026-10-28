Санчо отказа на Хетафе, ще играе в Саудитска Арабия

Английското крило Джейдън Санчо е отхвърлил предложението за трансфер в Хетафе. Вместо това 26-годишният футболист ще премине в клуб от Саудитска Арабия, съобщава "Марка".

Санчо имаше предложение от Хетафе, като се твърдеше, че испанският клуб е готов да му дава годишна заплата в размер на едва 400 000 евро. "Марка" твърди, че това не е вярно, като предложението на клуба от предградията на Мадрид е било по-голямо, но далеч от желаните от Санчо поне 3 млн. евро.

Поради тази причина англичанинът е отхвърлил офертата на Хетафе, за да премине в клуб от Саудитска Арабия, който ще удовлетвори финансовите му претенции.

Джейдън Санчо е свободен агент, след като през лятото договорът му с Манчестър Юнайтед изтече.