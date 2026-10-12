Нов обрат с Дани Карвахал - легендата на Реал Мадрид е пред договор с Хетафе

Дани Карвахал е на крачка от преминаване в Хетафе, въпреки че само преди няколко дни трансферът изглеждаше пропаднал. Според журналиста Матео Морето клубът е получил необходимото одобрение от Ла Лига и се е разбрал с бившия капитан на Реал Мадрид.

Предстои страните да разменят документите и 34-годишният десен защитник да подпише договора си. Карвахал е свободен агент от 30 юни, когато изтече контрактът му с Реал.

В началото на октомври испанецът премина медицински прегледи, а президентът на Хетафе Анхел Торес обяви, че сделката е близо. Ден по-късно обаче финансовият контрол на Ла Лига блокира привличането му.

Карвахал се е съгласил на значително по-ниска заплата, но независимият орган за оценка на договорите първоначално не е приел параметрите заради голямата разлика между предложеното възнаграждение и пазарната стойност на футболист с неговата кариера.

Хетафе продължи да търси решение, като Торес предостави и лична финансова гаранция. Впоследствие клубът е уредил въпросите с Ла Лига и сега остават единствено финалните детайли.

При успешно приключване на сделката шесткратният носител на Шампионската лига ще се присъедини към отбора на Хосе Бордалас без трансферна сума.