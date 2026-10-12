Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Нов обрат с Дани Карвахал - легендата на Реал Мадрид е пред договор с Хетафе

Нов обрат с Дани Карвахал - легендата на Реал Мадрид е пред договор с Хетафе
АП/БТА

Ла Лига е одобрила сделката, а двете страни вече са постигнали споразумение, съобщава Матео Морето

Дани Карвахал е на крачка от преминаване в Хетафе, въпреки че само преди няколко дни трансферът изглеждаше пропаднал. Според журналиста Матео Морето клубът е получил необходимото одобрение от Ла Лига и се е разбрал с бившия капитан на Реал Мадрид.

Предстои страните да разменят документите и 34-годишният десен защитник да подпише договора си. Карвахал е свободен агент от 30 юни, когато изтече контрактът му с Реал.

В началото на октомври испанецът премина медицински прегледи, а президентът на Хетафе Анхел Торес обяви, че сделката е близо. Ден по-късно обаче финансовият контрол на Ла Лига блокира привличането му.

Карвахал се е съгласил на значително по-ниска заплата, но независимият орган за оценка на договорите първоначално не е приел параметрите заради голямата разлика между предложеното възнаграждение и пазарната стойност на футболист с неговата кариера.

Хетафе продължи да търси решение, като Торес предостави и лична финансова гаранция. Впоследствие клубът е уредил въпросите с Ла Лига и сега остават единствено финалните детайли.

При успешно приключване на сделката шесткратният носител на Шампионската лига ще се присъедини към отбора на Хосе Бордалас без трансферна сума.

Още по темата

Трансферът на Дани Карвахал в Хетафе пропадна за 24 часа

Трансферът на Дани Карвахал в Хетафе пропадна за 24 часа

ЦСКА готви сензационен удар с Дани Карвахал?

ЦСКА готви сензационен удар с Дани Карвахал?

Край на една ера: Дани Карвахал се сбогува емоционално с „Бернабеу“

Край на една ера: Дани Карвахал се сбогува емоционално с „Бернабеу“

Барселона с осма поредна победа в Ла Лига

Барселона с осма поредна победа в Ла Лига

Прекратиха мач от Ла Лига с хартиени самолетчета

Прекратиха мач от Ла Лига с хартиени самолетчета

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Алкарас след шока в Шанхай: В главата ми са само негативни мисли

Алкарас след шока в Шанхай: В главата ми са само негативни мисли

Нови проблеми за Манчестър Юнайтед преди гостуването на Атлетико Мадрид

Нови проблеми за Манчестър Юнайтед преди гостуването на Атлетико Мадрид

Джордж Ръсел призна превъзходството на Ред Бул: Те са най-добрият отбор в момента

Джордж Ръсел призна превъзходството на Ред Бул: Те са най-добрият отбор в момента

Иван Иванов допусна болезнен обрат и отпадна рано в Италия

Иван Иванов допусна болезнен обрат и отпадна рано в Италия

Братя Николови триумфираха с Лубе, Симеон грабна наградата за MVP

Братя Николови триумфираха с Лубе, Симеон грабна наградата за MVP

Водещи

България и още 28 държави отправиха предупреждение към Иран

България и още 28 държави отправиха предупреждение към Иран

  • Преди 13 минути
Откриха 8,6 млн. къса нелегални цигари в камион на „Кулата“

Откриха 8,6 млн. къса нелегални цигари в камион на „Кулата“

Алкарас след шока в Шанхай: В главата ми са само негативни мисли

Алкарас след шока в Шанхай: В главата ми са само негативни мисли

  • Преди 26 минути
Радев пред зам.-председателя на ЕК: Конкурентоспособността на ЕС изисква устойчиви инвестиции в технологиите

Радев пред зам.-председателя на ЕК: Конкурентоспособността на ЕС изисква устойчиви инвестиции в технологиите

Зеленски: Русия продължава да атакува енергийни обекти в Украйна

Зеленски: Русия продължава да атакува енергийни обекти в Украйна

  • Преди 33 минути
Велислава Петрова: Ще настояваме за общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море

Велислава Петрова: Ще настояваме за общи европейски действия за гарантиране на сигурността в Черно море

  • Преди 40 минути
Нови проблеми за Манчестър Юнайтед преди гостуването на Атлетико Мадрид

Нови проблеми за Манчестър Юнайтед преди гостуването на Атлетико Мадрид

  • Преди 43 минути
Папа Лъв XIV отменя публичните си прояви до 20 октомври заради операция на белите дробове

Папа Лъв XIV отменя публичните си прояви до 20 октомври заради операция на белите дробове

  • Преди 46 минути
Издирват 34-годишна жена от Шумен

Издирват 34-годишна жена от Шумен

Хърватия купува от Южна Корея ракети с обсег до 500 км

Хърватия купува от Южна Корея ракети с обсег до 500 км

  • Преди 53 минути
Шишков: Продължава изграждането на АМ "Хемус", търси се трасе за АМ "Черно море"

Шишков: Продължава изграждането на АМ "Хемус", търси се трасе за АМ "Черно море"

  • Преди 58 минути
Албания и Израел подписаха споразумение за сътрудничество в ключови сектори

Албания и Израел подписаха споразумение за сътрудничество в ключови сектори

  • Преди 1 час
България поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за разследването на атаката срещу кораби в ИИЗ в Черно море

България поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за разследването на атаката срещу кораби в ИИЗ в Черно море

Вучич: Сърбия ще се конкурира с България и Унгария в икономическото си развитие

Вучич: Сърбия ще се конкурира с България и Унгария в икономическото си развитие

  • Преди 1 час
Оранжев и жълт код за силни валежи утре

Оранжев и жълт код за силни валежи утре

  • Преди 1 час