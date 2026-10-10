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Прекратиха мач от Ла Лига с хартиени самолетчета

Прекратиха мач от Ла Лига с хартиени самолетчета

Феновете на Райо Валекано протестират срещу президента Мартин Преса

Мачът от осмия кръг на испанското първенство между Райо Валекано и Атлетик Билбао (0:0, първо полувреме) бе окончателно прекратен, след като играта беше прекъсвана няколко пъти. По този начин феновете на Райо Валекано протестират срещу президента на клуба Мартин Преса.

В 14-ата минута запалянковци започнаха да хвърлят предмети на терена, включително хартиени самолетчета и пластмасови топки. От трибуните се разнесоха и скандирания за оставка. Съдията Хосе Мария Санчес Мартинес прекъсна мача и разговаря с капитаните на двата отбора. Ситуацията се повтори в 25-ата минута и тогава реферът прибра футболистите в съблекалнята.

Мачът бе възобновен около 25 минути по-късно, след като теренът бе разчистен, но феновете продължиха да хвърлят хартиени самолети на терена. По съвет на полицията мачът бе окончателно прекъснат. Това беше първо домакинство на Райо Валекано на стадион „Вайекас" този сезон.

През месец юли властите в Мадрид временно отнеха концесията на клуба за стадиона след проверка, установила сериозни проблеми с безопасността. Феновете обвиняват ръководството за лошото състояние на съоръжението.

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