Футболист от Ла Лига арестуван за домашно насилие

Футболистът на Елче Хосан Ферандес бе арестуван след сигнал за предполагаемо малтретиране, подаден от неговата партньорка Роса Дуарте, съобщава вестник „Информасион“. Състезателят, който даже е един от капитаните на своя клуб, се намира в съдебните органи в град Ориуела (провинция Аликанте), където се изяснява правното му положение.

36-годишният Ферандес и неговата половинка имат две общи дъщери и към момента се намират в процес на фактическа раздяла.

Изданието разкрива, че в материалите към жалбата са приложени различни доказателства, сред които предполагаемо обидни съобщения в приложението WhatsApp, както и снимки на хематоми, за които се твърди, че са следствие от описаните деяния.

Предстои компетентните органи да установят всички обстоятелства около случая и да решат дали има основания за поемане на отговорност. Футболистът остава под закрилата на презумпцията за невиновност, докато тече разследването и се очаква решението на съдебните власти в Ориуела.