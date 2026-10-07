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Футболист от Ла Лига арестуван за домашно насилие

Футболист от Ла Лига арестуван за домашно насилие

Хосан Ферандес има две деца от съпругата си, с която са разделени

Футболистът на Елче Хосан Ферандес бе арестуван след сигнал за предполагаемо малтретиране, подаден от неговата партньорка Роса Дуарте, съобщава вестник „Информасион“. Състезателят, който даже е един от капитаните на своя клуб, се намира в съдебните органи в град Ориуела (провинция Аликанте), където се изяснява правното му положение.

36-годишният Ферандес и неговата половинка имат две общи дъщери и към момента се намират в процес на фактическа раздяла. 

Изданието разкрива, че в материалите към жалбата са приложени различни доказателства, сред които предполагаемо обидни съобщения в приложението WhatsApp, както и снимки на хематоми, за които се твърди, че са следствие от описаните деяния.

Предстои компетентните органи да установят всички обстоятелства около случая и да решат дали има основания за поемане на отговорност. Футболистът остава под закрилата на презумпцията за невиновност, докато тече разследването и се очаква решението на съдебните власти в Ориуела.

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