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Обявиха съдията за първото Ел Класико през сезона

Обявиха съдията за първото Ел Класико през сезона
БТА

Алехандро Ернандес Ернандес ръководи последното дерби между Барселона и Реал Мадрид през месец май

Алехандро Ернандес Ернандес ще бъде съдия на първото Ел Класико за сезона, съобщи „Марка“. Голямото дерби от испанския елит е на 25 октомври в Барселона. Ернандес Ернандес ръководи последното издание на Ел Класико през май, когато каталунците спечелиха с 2:0 и си осигуриха титлата.

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Това ще бъде седмото Ел Класико, което той ще свири. Барса има три победи, Реал - една, а две срещи са завършили наравно. Ернандес Ернандес е свирил на Барселона 42 пъти (26 успеха, 12 равенства и 4 загуби) и 37 пъти на Реал Мадрид (21 победи, 6 равенства и 10 загуби).

Барселона е убедителен лидер в Ла Лига с максимален актив от 21 точки след 7 мача, а Реал Мадрид е едва на четвърто място с 15 точки. Барса ще загрее за Ел Класико с мачове срещу Хетафе (10 октомври), Галатасарай (13 октомври), Бетис (17 октомври) и ПСЖ (20 октомври). 

Реал Мадрид играе с Виляреал (10 октомври), Рома (14 октомври), Севиля (18 октомври) и РБ Лайпциг

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