Главната дирекция на националната полиция във Франция (ГДНП) сезира съдебните власти заради разпространението на расистки послания, обидни карикатури и кадър с нацистки поздрав в онлайн чатове на курсанти от полицейска академия в департамента Сена и Марна. Новината съобщи Франс прес, позовавайки се на информиран източник, който потвърди разкритията на всекидневника „Паризиен“.

Докладът е внесен в прокуратурата във Фонтенбло съгласно член 40 от френския Наказателно-процесуален кодекс – норма, която задължава държавните служители незабавно да сигнализират съдебните органи при наличие на данни за престъпление. Паралелно с това е извършена вътрешна административна проверка, приключила с предложения за дисциплинарни санкции, уточнява източникът.

В публикация, озаглавена „Нацистки поздрав, расизъм, тормоз, снимка на голо дете... когато випуск на бъдещи полицейски офицери излиза извън контрол“, в. „Паризиен“ разкрива, че в затворени групи на обучаващи се в Националното висше полицейско училище в Кан-Еклюз са обменяни ксенофобски и антисемитски материали.

Опирайки се на анонимни разкази и екранни снимки, изданието описва как „малка група бъдещи офицери“ е споделяла шокиращото съдържание в комуникационните платформи „Уотсап“ и „Инстаграм“. Сред качените файлове фигурира снимка на манекен в германска офицерска униформа с вдигната за нацистки поздрав ръка, който е бил поставен в стая, обитавана от курсантите. Разследването на вестника разкрива още, че на няколко обучавани са били изпратени електронни копия на манифеста „Моята борба“ от Адолф Хитлер.

Журналистическата проверка документира също обидни нападки срещу бъдещ полицай от магребски произход, както и прояви на тормоз – включително използването на фотомонтаж с голо дете за подигравка с един от курсантите. Според „Паризиен“ управата на академията е знаела за скандала още от лятото, но досега не е предприела наказателни мерки.

От прокуратурата във Фонтенбло все още не са отговорили на запитванията за коментар от страна на АФП.