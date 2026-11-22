Карлос Алкарас спечели за първи път заключителния турнир на АТП, след като надигра Александър Зверев на финала в Торино. Световният номер 3 реши мача в два сета, въпреки че германецът имаше три поредни възможности да прати двубоя в решителна трета част. Миналата година испанецът загуби финала от Яник Синер.

Алкарас пое инициативата още в началото и проби в третия гейм. Испанецът затвърди пробива, а след това отново спечели подаването на Зверев за 4:1. Германецът веднага върна единия пробив, но Алкарас пак го проби за 5:2 и затвори сета на свой сервис.

Във втората част Алкарас отново поведе с пробив за 2:1. Този път Зверев изравни за 4:4, а двамата задържаха подаванията си до тайбрека. Испанецът поведе с 3:0, но германецът спечели шест поредни точки и стигна до три сетбола.

Алкарас спаси първите два на свой сервис, а при третия Зверев прати топката в аут за 6:6. Испанецът пропусна първия си мачбол при 7:6, но с прецизна къса топка си осигури втори при 8:7. Този път той приключи двубоя с бекхенд по правата.

Алкарас завърши със седем аса срещу четири за Зверев и с предимство от 28:12 при печелившите удари. Испанецът заработи 2 412 000 долара от наградния фонд, а германецът получи 1 206 000 долара.