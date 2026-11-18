Карлос Алкарас записа втора поредна победа на Финалите на ATP в Торино и се доближи до класиране за полуфиналите. В двубой от група “Иван Лендъл” испанецът се наложи над Даниил Медведев с 6:2, 6:4 за 1 час и 11 минути.

Третият в световната ранглиста взе пет последователни гейма, за да спечели първия сет. Алкарас продължи серията си и в началото на втората част, когато направи нов пробив и поведе с 2:0.

Именно тогава испанецът поиска медицинска помощ, за да бъде бинтовано лявото му бедро. Проблемът обаче не се отрази на резултата. Алкарас спечели оставащите си четири сервис гейма, без да допуска равенство или възможност за пробив.

След успеха с 6:2, 6:2 над Франсис Тиафо на старта Алкарас вече има две победи без загубен сет. Мястото му сред последните четирима ще бъде гарантирано още тази вечер, освен ако Флавио Коболи не победи Тиафо в два сета.

За Медведев това е първо поражение след победата над Коболи. Руснакът запазва шансове за полуфиналите, а в последния си мач от групата ще се изправи срещу Тиафо.