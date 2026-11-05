Медведев след провала в Париж: Нямам желание да играя повече този сезон

Даниил Медведев не скри разочарованието си след отпадането във втория кръг на турнира от сериите „Мастърс 1000“ в Париж. Руснакът загуби в два сета от перуанеца Игнасио Бусе и след срещата отправи критики към условията за игра.

Петият в световната ранглиста заяви, че състезателният корт е бил значително по-бърз от тези в тренировъчния комплекс, което му е затруднило адаптацията.

“Днес просто пристигнах тук и е десет пъти по-бързо, което отново повдига някои въпроси. Защо кортът там е толкова по-бавен? Беше наистина трудно да вляза в ритъм и да играя добре”, каза Медведев на пресконференцията след мача.

Въпреки поражението руският тенисист вече си е осигурил участие във Финалния турнир на АТП в Торино. Надпреварата е насрочена за периода 15-22 ноември.

Попитан за остатъка от сезона, Медведев направи откровено признание: “Честно казано, наистина нямам желание да играя повече през този сезон, но ще трябва.”