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Проблем с осветлението в Ловеч промени часа на мач от Втора лига

Проблем с осветлението в Ловеч промени часа на мач от Втора лига

Двубоят ще стартира два часа по-рано

Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига уведомяват, че срещата между ОФК Спартак Плевен и ФК Добруджа 1919 Добрич от Втора лига ще се проведе с променен начален час. Двубоят, насрочен за 8 ноември 2026 г. (неделя) на стадиона в гр. Ловеч, ще започне в 14:30 ч. вместо първоначално предвидения час 16:30 ч.

Промяната е наложена поради проблем с осветлението на стадиона в Ловеч и е направена след писмено искане от страна на ОФК Спартак Плевен)и получено съгласие от ФК Добруджа 1919 Добрич. 

Решението е взето от отдел „Професионален футбол“ на БФС на основание чл. 3, ал. 1 и чл. 45 от Наредбата за първенствата и турнирите за сезон 2026/2027 г. Нов начален час: 8 ноември (неделя), 14:30 ч., гр. Ловеч.

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