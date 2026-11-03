Новини
Търси
Подкаст
Спорт

БФС с разяснение за Добруджа - Фратрия

БФС с разяснение за Добруджа - Фратрия
Facebook/ Fratria

Двубоят трябваше да се играе в понеделник

Българският футболен съюз уведомява, че срещата между Добруджа и Фратрия от XIV кръг на Втора Лига, сезон 2026/2027, се отлага за друга дата заради неблагоприятните метеорологични условия.

Двубоят, първоначално насрочен за 2 ноември на стадион „Дружба“ в Добрич, беше отложен от главния съдия за 3 ноември от 17:30 ч.

Във връзка с обявения от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) червен код за обилни валежи в област Добрич, домакините отправиха писмено искане за пренасрочване на срещата. От Фратрия също изразиха писмено съгласие за определяне на нова дата.

Предвид предупреждението на НИМХ и изразеното писмено съгласие на двата клуба, отдел „Професионален футбол“ на БФС, в качеството си на администриращ орган на първенството, отлага срещата за друга дата с оглед безопасността на участниците и зрителите.

Новата дата и началният час на срещата ще бъдат обявени допълнително.

Още по темата

Монтана шокира Фратрия в края и се върна на победния път

Монтана шокира Фратрия в края и се върна на победния път

Добруджа привлича бивш талант на Левски

Добруджа привлича бивш талант на Левски

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Официално: Спартак Варна има нов треньор

Официално: Спартак Варна има нов треньор

Пуснаха за продажба отбор от Формула 1

Пуснаха за продажба отбор от Формула 1

Осъдиха талант на Локомотив Пловдив, счупил крак на непълнолетен

Осъдиха талант на Локомотив Пловдив, счупил крак на непълнолетен

„Пеликаните" нанесоха първа загуба на Мемфис в НБА

„Пеликаните" нанесоха първа загуба на Мемфис в НБА

Затвор грози вратаря на ФК Андора заради смъртта на нападателя на Тенерифе

Затвор грози вратаря на ФК Андора заради смъртта на нападателя на Тенерифе

Водещи

Асен Василев заплаши с протести: Вземат по 433 евро от джоба на всеки българин

Асен Василев заплаши с протести: Вземат по 433 евро от джоба на всеки българин

  • Преди 1 минута
Албания, Северна Македония и Черна гора подкрепиха санкциите на ЕС срещу Русия

Албания, Северна Македония и Черна гора подкрепиха санкциите на ЕС срещу Русия

  • Преди 8 минути
Официално: Спартак Варна има нов треньор

Официално: Спартак Варна има нов треньор

  • Преди 10 минути
БФС с разяснение за Добруджа - Фратрия

БФС с разяснение за Добруджа - Фратрия

  • Преди 16 минути
Теменужка Петкова: Мантрата на управляващите за фактури в чекмеджета рухна

Теменужка Петкова: Мантрата на управляващите за фактури в чекмеджета рухна

  • Преди 17 минути
Пуснаха за продажба отбор от Формула 1

Пуснаха за продажба отбор от Формула 1

  • Преди 29 минути
Временно е ограничено движението при 16-ия км на АМ „Хемус“ в посока София

Временно е ограничено движението при 16-ия км на АМ „Хемус“ в посока София

Омбудсманът иска спешно изслушване за „Топлофикация София“

Омбудсманът иска спешно изслушване за „Топлофикация София“

Осъдиха талант на Локомотив Пловдив, счупил крак на непълнолетен

Осъдиха талант на Локомотив Пловдив, счупил крак на непълнолетен

  • Преди 49 минути
Три петролни танкера се запалиха след сблъсък с мини в Ормузкия проток

Три петролни танкера се запалиха след сблъсък с мини в Ормузкия проток

  • Преди 1 час
„Пеликаните" нанесоха първа загуба на Мемфис в НБА

„Пеликаните" нанесоха първа загуба на Мемфис в НБА

  • Преди 1 час
ЦИК обяви окончателните резултати от балотажа за президент

ЦИК обяви окончателните резултати от балотажа за президент

Иван Шишков: Одитът на Сметната палата е анатомия на управлението на ГЕРБ

Иван Шишков: Одитът на Сметната палата е анатомия на управлението на ГЕРБ

  • Преди 1 час
ЕК събира САЩ, Украйна и НАТО преди преговорите в ОАЕ с Русия

ЕК събира САЩ, Украйна и НАТО преди преговорите в ОАЕ с Русия

  • Преди 1 час
Бомбени заплахи предизвикаха извънредни кацания и затвориха летище във Варшава

Бомбени заплахи предизвикаха извънредни кацания и затвориха летище във Варшава

  • Преди 1 час