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Проверяват два самолета на Ryanair след сигнали за бомби

Проверяват два самолета на Ryanair след сигнали за бомби

Претърсват ги след кацане в Рим

Два самолета на Ryanair са били претърсени след кацането си в Рим заради предполагаеми сигнали за бомби. Инцидентите са част от серия заплахи срещу пътнически полети в различни европейски държави, съобщава Би Би Си.

По-рано други четири полета са кацнали на европейски летища след получени сигнали за възможни взривни устройства на борда.

Два от самолетите са били проверени във Варшава, като единият е излетял от лондонското летище „Хийтроу“.

Друг самолет, изпълняващ полет от Манчестър, е бил проверен на летището в Мурсия, Испания. Местните власти са потвърдили, че при проверката не са открити експлозиви.

Според информации в български медии самолет е кацнал и на летище София след получена заплаха за бомба.

Серията от инциденти идва само ден след като самолет, изпълняващ полет от лондонското летище „Лутън“ до София, извърши аварийно кацане в Будапеща заради сигнал за взривно устройство.

Към момента няма информация дали отделните заплахи са свързани помежду си.

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