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Пеев: Има бомбени заплахи за два самолета към София, няма открити взривни устройства

Пеев: Има бомбени заплахи за два самолета към София, няма открити взривни устройства
БТА

Министърът поясни, че решението на кое летище ще кацне даден полет, е изцяло на командира на въздухоплавателното средство

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев съобщи пред журналисти в Перник, че спрямо два самолета, пътували от Бергамо и от Дъблин до София, е имало бомбени заплахи.

"Самолетите не са отклонявани към друго летище. Плавателните средства са проверени и взривни устройства не са установени. Дълги години съм се занимавал с управление на въздушното движение. Това е процедура, при която се действа по протокол. Задействани са всички протоколи. Бих могъл да вляза в детайли, но не смятам, че това е важно, тъй като част от информацията е класифицирана“.

Министърът поясни, че решението на кое летище ще кацне даден полет, е изцяло на командира на въздухоплавателното средство.

Ролята на държавата е да осигури безопасно кацане и след това да провери, да извърши съответните действия, така че да установи дали има взривно устройство или това е просто заплаха.

"В случая няма никаква опасност", категоричен е Пеев.

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