Самолетната катастрофа във Флорида: Машината се разпаднала във въздуха?

Американските власти разследват дали части от частния самолет, който падна във Флорида, са се откъснали във въздуха, преди той да се разбие и да експлодира. При катастрофата загинаха всички девет души на борда, сред които технологичен предприемач, съпругата му и двете им деца, съобщава Би Би Си.

Самолетът „Лиърджет 60“ е пътувал от Остин, щата Тексас, към Бахамите в неделя. Машината е паднала на около 14 километра от имението „Мар-а-Лаго“ на президента Доналд Тръмп.

Националният съвет за безопасност на транспорта на САЩ (NTSB) съобщи в понеделник, че ще проучи и ролята на обледеняването и турбуленцията за катастрофата. По време на инцидента в района е имало гръмотевични бури.

След излитането от Остин екипажът е уведомил ръководителите на въздушното движение, че се сблъсква с обледеняване и умерена турбуленция.

„Попадаме на валежи, искаме разрешение да се изкачим до 37 000 фута, ако е възможно“, съобщили пилотите.

По-малко от 30 секунди по-късно самолетът е започнал да губи височина, а екипажът е подал сигнал за бедствие, заяви представителят на NTSB Том Чапман. След това радиопредаването е станало неразбираемо.

„За съжаление, всички на борда загинаха“, каза той.

Според разследващите обледеняването и турбуленцията са имали роля в инцидента, но установяването на вероятната причина ще изисква продължително разследване.

Анализът на полетните данни показва, че преди удара машината е губела височина със стотици футове в секунда. В запис от комуникацията с авиодиспечерите се чува член на екипажа, който предупреждава за превишена скорост и снижение с 20 000 фута в минута – приблизително 6100 метра.

„Ще се разбием в земята“, казва той. Около 35 секунди след първия сигнал за бедствие се чува и последната различима реплика от пилотската кабина: „Не ни остана време“.

Седемте загинали пътници са технологичният предприемач Адам Робинсън, съпругата му Хелън Шарп, децата им Ема и Чарли, както и Рейчъл Рийд, Чарми Фер и Анита Мария Сетина. Имената им са обявени в съвместно изявление на семействата.

Според медийни публикации пилотът е Джефри Грегъри, а вторият пилот – 20-годишната Наталия Филгейрас, получила пилотския си лиценз на 17 години.

При падането на самолета е пострадал и мъж на земята, който е получил травма на крака.

От шерифската служба на окръг Палм Бийч съобщиха, че машината се е разбила на „Милитъри трейл“ – шестлентов път, край който има търговски обекти и ресторанти. Снимки от мястото показват голям горящ кратер в пътното платно.

Отломки са открити по спортни терени, край търговски обекти и жилища. Според разследващите разпръсването им може да е признак, че самолетът е започнал да се разпада още във въздуха.

Властите проверяват дали на борда е имало устройство за запис на разговорите в пилотската кабина и дали то може да бъде открито и възстановено. В разследването участват Федералната авиационна администрация, представители на производителя, метеоролози и експерти по управление на въздушното движение.

Изваждането на останките от кратера в пътя ще бъде сериозно предизвикателство, заяви разследващият Тимъти Монвил от NTSB.

Тръмп е бил в „Мар-а-Лаго“ в неделя сутринта, но е излетял с президентския самолет от близко летище около час преди катастрофата.