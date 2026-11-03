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Самолетната катастрофа във Флорида: Машината се разпаднала във въздуха?

Самолетната катастрофа във Флорида: Машината се разпаднала във въздуха?
БТА

Девет души загинаха

Американските власти разследват дали части от частния самолет, който падна във Флорида, са се откъснали във въздуха, преди той да се разбие и да експлодира. При катастрофата загинаха всички девет души на борда, сред които технологичен предприемач, съпругата му и двете им деца, съобщава Би Би Си.

Самолетът „Лиърджет 60“ е пътувал от Остин, щата Тексас, към Бахамите в неделя. Машината е паднала на около 14 километра от имението „Мар-а-Лаго“ на президента Доналд Тръмп.

Националният съвет за безопасност на транспорта на САЩ (NTSB) съобщи в понеделник, че ще проучи и ролята на обледеняването и турбуленцията за катастрофата. По време на инцидента в района е имало гръмотевични бури.

След излитането от Остин екипажът е уведомил ръководителите на въздушното движение, че се сблъсква с обледеняване и умерена турбуленция.

„Попадаме на валежи, искаме разрешение да се изкачим до 37 000 фута, ако е възможно“, съобщили пилотите.

По-малко от 30 секунди по-късно самолетът е започнал да губи височина, а екипажът е подал сигнал за бедствие, заяви представителят на NTSB Том Чапман. След това радиопредаването е станало неразбираемо.

„За съжаление, всички на борда загинаха“, каза той.

Според разследващите обледеняването и турбуленцията са имали роля в инцидента, но установяването на вероятната причина ще изисква продължително разследване.

Анализът на полетните данни показва, че преди удара машината е губела височина със стотици футове в секунда. В запис от комуникацията с авиодиспечерите се чува член на екипажа, който предупреждава за превишена скорост и снижение с 20 000 фута в минута – приблизително 6100 метра.

„Ще се разбием в земята“, казва той. Около 35 секунди след първия сигнал за бедствие се чува и последната различима реплика от пилотската кабина: „Не ни остана време“.

Седемте загинали пътници са технологичният предприемач Адам Робинсън, съпругата му Хелън Шарп, децата им Ема и Чарли, както и Рейчъл Рийд, Чарми Фер и Анита Мария Сетина. Имената им са обявени в съвместно изявление на семействата.

Според медийни публикации пилотът е Джефри Грегъри, а вторият пилот – 20-годишната Наталия Филгейрас, получила пилотския си лиценз на 17 години.

При падането на самолета е пострадал и мъж на земята, който е получил травма на крака.

От шерифската служба на окръг Палм Бийч съобщиха, че машината се е разбила на „Милитъри трейл“ – шестлентов път, край който има търговски обекти и ресторанти. Снимки от мястото показват голям горящ кратер в пътното платно.

Отломки са открити по спортни терени, край търговски обекти и жилища. Според разследващите разпръсването им може да е признак, че самолетът е започнал да се разпада още във въздуха.

Властите проверяват дали на борда е имало устройство за запис на разговорите в пилотската кабина и дали то може да бъде открито и възстановено. В разследването участват Федералната авиационна администрация, представители на производителя, метеоролози и експерти по управление на въздушното движение.

Изваждането на останките от кратера в пътя ще бъде сериозно предизвикателство, заяви разследващият Тимъти Монвил от NTSB.

Тръмп е бил в „Мар-а-Лаго“ в неделя сутринта, но е излетял с президентския самолет от близко летище около час преди катастрофата.

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