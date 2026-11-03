доц. Светослав Живков: Липсата на единство в ПП-ДБ отвори пътя на Радев към властта

"Поредица от стратегически грешки, липса на диалог между партиите от проевропейския спектър и слабата кандидатура на Андрей Гюров са сред основните причини за изборния резултат".

Това смята историкът и политически анализатор доц. Светослав Живков в свой анализ, публикуван във Facebook. Според Живков опитите на Асен Василев да представи изборния резултат като успех за себе си и партията си са неоснователни и показват липса на политическа далновидност.

Анализаторът посочва няколко основни причини за неуспеха на проевропейската десница на президентските избори. Според Живков една от основните причини за резултата е неспособността на партиите от демократичния и евроатлантическия спектър да изградят устойчиви отношения и да взаимодействат помежду си.

Той припомня, че през последните десет години основните представители на този политически лагер са ГЕРБ и ПП-ДБ, но вместо да разширяват подкрепата си, двете формации са отблъснали голяма част от периферните си избиратели. По думите му съвкупната им подкрепа през пролетта е паднала под 850 000 гласа.

„Между коалирането и перманентната война има много междинни състояния“, отбелязва Живков.

Той смята, че отстояването на европейския път на България изисква сплотеност, коректни отношения и добре премислени политически ходове.

Като друга съществена причина за изборния резултат Живков посочва начина, по който е била издигната кандидатурата на Андрей Гюров. Според него кандидатът реално е бил номинация на „Продължаваме промяната“, а издигането му е било продиктувано не толкова от амбицията да спечели президентските избори, колкото от желанието на Асен Василев да затвърди позициите си като лидер на опозицията и да надделее над ГЕРБ.

Анализаторът твърди, че преждевременното обявяване на кандидатурата е поставило останалите потенциални партньори пред свършен факт.

Той критикува и липсата на диалог с останалите формации от десния политически спектър, като определя подхода на ПП-ДБ като политически самоубийствен при мажоритарни избори с два тура.

Според Живков претенцията една партия сама да определя кандидатурата и политическата линия, а останалите да бъдат принудени да се съобразят, е сериозна стратегическа грешка.

Живков определя Андрей Гюров като интелигентен, образован и възпитан човек, но смята, че тези качества не са били достатъчни за успешна президентска кампания.

По думите му Гюров е останал сравнително непознат за голяма част от българските избиратели, а политическото му присъствие не е било достатъчно убедително. Анализаторът обръща специално внимание на телевизионния дебат между Андрей Гюров и Илияна Йотова, който според него е бил сериозен неуспех за кандидата на ПП-ДБ.

Според Живков Гюров е пропуснал възможността да постави неудобни въпроси на опонента си за работата на президентската институция през последните години. Вместо това значителна част от дебата е преминала в обяснения и оправдания за краткото му управление като служебен премиер. Живков смята, че дори Гюров да е бил по-силен кандидат, това нямало непременно да промени крайния резултат заради останалите политически предпоставки.

В заключението си анализаторът предупреждава, че поредицата от политически грешки на ръководствата на партиите от евроатлантическия лагер е улеснила укрепването на позициите на Румен Радев.

Според него победата на Илияна Йотова допълнително засилва тези позиции, а надеждите, че бъдещи проблеми в управлението или международната обстановка автоматично ще доведат до политически обрат, са илюзорни. Живков предупреждава, че дори политическият проект „Прогресивна България“ да се провали, той може да бъде заменен от друг подобен, ако проевропейските формации продължат да губят подкрепа и да се затварят в собствените си електорални ядра.

В края на анализа си доц. Светослав Живков отправя послание и към политическите активисти.

Той критикува отношението към гражданите, които не са подкрепили предпочитаната от тях политическа формация, и предупреждава, че подобно поведение допълнително отблъсква избирателите.

„Когато обвиняваш хората, че са прости, защото не гласували както ти искаш, не се показваш особено по-умен от тях“, пише анализаторът.

Според него предстоят нови избори, а политическите формации трябва да си дадат сметка защо губят доверието на гражданите, вместо да обвиняват самите избиратели.