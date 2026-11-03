Александър Сиди за президентските избори пред Таралеж: Нормалността в България спечели

Искам да поздравя г-жа Йотова и Кирил Вълчев с победата на президентските избори. Те доведоха нормалността в България до своя победен връх. Това каза пред Таралеж Александър Сиди от ВМРО.

По думите му "една малка, но ужасяващо креслива секта, управлявайки два района от София, не може да очаква да управлява държавата".

"Тези хора трябва да разберат най-накрая, че не могат да наложат своята визия за нещата, така както смятат да го правят по начина, по който го правят, със сочене с пръст и с кресливи обвинения, с това, че ако не си с тях, значи задължително си против тях и против целия нормален свят. Ако тези хора бяха загърбили своето ужасяващо его, може би резултатът щеше да е различен", каза Сиди, който е организационен секретар на ВМРО.

Не го направиха, имаха някаква друга цел в главата си, но това е техният начин за правене на политика, не моят. И слава Богу, не е начинът за правене на политика на голяма част от българите - 1 100 000 души, които вчера излязоха и със своя вот не толкова подкрепиха двойката Йотова и Вълчев, колкото наказаха изключителната нахалност и арогантност на Петроханската секта. Така че поздравления за това, че нормалността в България спечели, посочи той.

По отношение на ниската избирателна активност Александър Сиди каза, че това се дължи на две неща.

"Едната - че кресливият тон в една кампания отвращава, кресливият тон със сигурност мотивира силно активните политически ядра, но отвращава периферията. А кампанията беше креслива през цялото време, затова и започнах с такива обвинения към Петроханската група, защото ако ти през цялата кампания, 40 дни нон-стоп обясняваш как няма да има дебат, те не искат да дебатират с нас и накрая се явиш на дебат, който загубиш, защото си неподготвен, ако 30 дни вместо да се подготвиш за дебата, ти си крещял по медиите как няма да има такъв, нормално е да отвратиш голяма част от периферията".

И всъщност това се случи, периферията беше отвратена от този тон на кампанията, смята Сиди.

"Разбира се, не казвам, че единствено и само едностранен бил този процес. Отговорът на агитката на Йотова също не беше много много правилен, но в крайна сметка обикновено "каквото е повикало, такова се обадило". Но това със сигурност отвращава периферията. Това е едната причина за по-ниската избирателна активност", каза политикът.

По думите му втората причина безспорно е това, че нямаше голям дразнител до сряда-четвъртък, когато излязоха първите информации, че сглобката се завръща, че ДПС и Пеевски подкрепят Гюров и съответно излизането в петък на Борисов, който също подкрепи Гюров.

Според Сиди дотогава нямаше дразнител на тези избори.

Като нямате дразнител, логично е да не очаквате да излязат повече хора. Всъщност тези, които излязоха на 19 април, не са хора, които са членове, симпатизанти и избиратели (всички) на партия "Прогресивна България", а това бяха много хора, които в годините бяха отвратени от това, че сглобката се мултиплицира по различни начини, но винаги Борисов и Пеевски са седнали на дивана, а в техния скут се сменят най-различни политически субекти, които са създадени уж с идеята да отстранят тези двамата от властта, каза Сиди, като добави, че "тогава народът се ядоса и излезе и отстрани сглобката", и това всъщност беше причина за по-високата избирателна активност тогава.

"На тези избори такъв дразнител нямаше и това е и причината за по-ниската избирателна активност, съвсем логично", каза Александър Сиди.

"Колкото и да се опитват от ПП-ДБ, колкото и да се опитват да разказват друга история, че видите ли хората не понасяли управлението на Радев и затова 1 милион гласа били загубени и така нататък, няма такова нещо. Видяхме - на втория тур за Илияна Йотова гласуваха 1 100 000 души, така че не можем да твърдим и да разказваме нещо, което е далеч от истината".

Във връзка с очаквания за очертаването на някакъв тип стабилност на фона на цялата сложна геополитическа обстановка в момента в световен мащаб, включително войната в Украйна, иранската криза и и многото други конфликти по света, Александър Сиди посочи следното:

"Това, което аз видях, че се случва с ПП-ДБ, ако те бяха загубили 2-3%, днес щяха да са на площада и да искат оставка на правителството. Сега, след тази смазваща, бих казал, разлика за техните очаквания, това иначе не е нещо, кой знае какво, 60 на 40 е нормален резултат за едни президентски избори, но при разлика от 350 000 гласа или близо 20%, те нямат очи да излязат и да организират такива протести, така че аз очаквам малко по-голяма стабилност."

Разбира се, това не означава, че ако правителството представи тази седмица един бюджет, който не отговаря на очакванията на българските граждани, това не означава, че няма да има никакви протести срещу правителството, защото пак казвам, ако бюджетът не става, логична е съпротивата срещу такъв един бюджет, каза Сиди.

Той добави леко иронично, че "хубавото в цялото нещо, че когато се е събудил предишната сутрин, не е видял кубетата на Кремъл".

"Отваряйки социалните мрежи, видях, че продължаваме да пишем и да четем на родния си език, не пишем на руски, поглеждайки цените в магазините, цените са в евро, не са в лева, в евро са, но не са и в рубли", каза той.

"Всъщност изненадващ е целият този наратив на кампанията как утре ще бъдем за възстановяване на Съветския съюз, ще бъдем в лагера на Москва и т.н.. при положение, че госпожа Йотова 9 години е вицепрезидент на страната и една година президент, няма как да очакваме нещо различно, това, което вече сме виждали от нея. Ние сме я виждали като вицепрезидент, виждали сме я като евродепутат, виждали сме я като президент", каза Сиди.