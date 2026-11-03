„За онези, които не могат да говорят“: Граждани излизат на протест срещу насилието над животни

Граждани излизат на национален протест срещу насилниците и убийците на животни. Повод за поредната вълна от обществено възмущение е жестокото убийство на домашно куче в столичния квартал „Кръстова вада“.

Демонстрацията ще се проведе в сряда (4 ноември) от 19:00 часа пред Народното събрание.

„С любов и почит към всички животни, жертви на насилие. За онези, които не могат да говорят“ – под този призив се организира протестът, който цели да привлече вниманието на институциите към продължаващите случаи на жестокост над беззащитни животни и необходимостта от по-строги мерки срещу извършителите.

Инициативата е на певицатаТеди Александрова, която призова хората, обичащи животните, да излязат и да заявят категоричната си позиция срещу насилието.

„Крайно време е да се вземат мерки от държавата и оттук нататък да няма повече такива случаи“, заяви тя в публикации в социалните мрежи.

Повод за новата вълна от възмущение стана смъртта на деветгодишния йоркширски териер Кнопа, тежащ едва три килограма. Кученцето е било убито с ритник на 1 ноември вечерта в столичния квартал „Кръстова вада“.

Според разказа на собственичката Снежана Кишчук животното било на разходка със стопанина си, когато мъж го ритнал с голяма сила. От удара кученцето отхвръкнало към паркиран автомобил и починало на място.

На записи от охранителни камери се вижда моментът на нападението. След случилото се между мъжа и стопанина на кучето възникнал физически сблъсък, а предполагаемият извършител напуснал мястото. Случаят предизвика огромно възмущение в социалните мрежи. Граждани се събраха и на протест в „Кръстова вада“, настоявайки за справедливост и наказание за извършителя. По случая е образувано досъдебно производство, а полицията издирва мъжа.

Трагедията с Кнопа отново постави на дневен ред въпроса за насилието над животни и ефективността на наказанията за подобни престъпления.

Организаторите и участниците в протеста настояват институциите да реагират адекватно, сигналите за жестокост да бъдат проверявани своевременно, а виновните да получават реални наказания.

Протестът в сряда не е само за едно куче и един конкретен случай. Той е и за всички животни, станали жертва на човешка агресия, които не могат сами да потърсят помощ и да защитят живота си. Сряда, 4 ноември, 19:00 часа – пред Народното събрание. „С любов и почит към всички животни, жертви на насилие. За онези, които не могат да говорят.“