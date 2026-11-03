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Откраднаха кутия с дарения за 8-годишно дете с Даун във Варна

Откраднаха кутия с дарения за 8-годишно дете с Даун във Варна
pixabay

По данни на управителя на обекта в кутията е имало между 300 и 400 евро

Полицията във Варна издирва мъж, откраднал кутия с дарения за лечението на 8-годишния Раян. Детето е със синдром на Даун, не чува и не говори и се нуждае от редица медицински процедури. По данни на управителя на обекта в кутията е имало между 300 и 400 евро.

Кражбата е извършена около 3:10 часа през нощта в заведение за бързо хранене в квартал „Младост“. Мъжът използвал отвертка, за да отвори прозорец и да вземе събраните средства.

Служителите установили липсата сутринта, когато пристигнали на работа.

„Идваме сутринта на работа, отваряме обекта и виждаме, че я няма. След това прегледахме камерите и видяхме как я взимат“, разказа управителят Николай Кондов в предаването „Здравей, България“ по Нова телевизия.

Екипът на заведението е разпространил записите от охранителните камери в социалните мрежи с надеждата някой да разпознае мъжа.

„Ако някой може да ни помогне да го открием, ще бъде добре“, призова Кондов.

По думите му от полицията засега не са предоставили допълнителна информация за извършителя. „Само знаем, че се работи по случая“, посочи той.

Заведението е било разбивано и преди, но досега никой не е посягал на даренията. Кутията била поставена на видно място до прозореца, за да могат клиентите да прочетат историята на Раян и да помогнат.

След кражбата служителите възнамеряват да прибират кутиите с дарения на сигурно място през нощта.

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