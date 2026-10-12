Рецидивист излезе от затвора и попадна отново в ареста за кражба на кола

Мъж с предишни осъждания остава в ареста по обвинение за противозаконно отнемане на автомобил от паркинг в Дупница. Районният съд уважи искането на прокуратурата и му наложи най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража".

Според обвинението мъжът, посочен с инициали Г.С., е отнел лек автомобил "Рено", собственост на жител на Дупница. Предполага се, че престъплението е извършено в периода от 25 август до 9:00 часа на 31 август 2026 г., на паркинга при железопътната гара и автогарата в града.

При разглеждането на мярката защитата оспорила наличието на достатъчно доказателства за съпричастността на обвиняемия.

Адвокатът посочил и разминаване между датата на предполагаемото престъпление и справката за съдимост. В постановлението за привличане като обвиняем е записано, че деянието е извършено на 25 август, докато според справката мъжът е изтърпял последното си наказание лишаване от свобода на 27 август.

Съдът обаче е приел, че на този етап обвинението има работен характер и може да бъде уточнено след събирането на допълнителни доказателства.

Според магистратите съществува обосновано предположение за съпричастността на обвиняемия към престъплението. Сред материалите по делото са свидетелски показания, писмени и веществени доказателства, снимки и експертизи, включително видеоизследване.

Г.С. е бил установен в София след издирвателни действия, тъй като не бил открит на постоянния си адрес. По данни от делото съседи заявили, че не са го виждали там от няколко години.

Съдът е преценил, че съществува реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление. Като съществен фактор е отчетено и обремененото му съдебно минало.

В мотивите си съдия Маргарита Алексиева посочва, че предишните осъждания не са имали необходимия възпиращ ефект върху поведението на обвиняемия.

Определението на Районния съд в Дупница подлежи на обжалване пред Окръжния съд в Кюстендил.