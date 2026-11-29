Бащата на 12-годишната Мелек, която роди дете в Монтана, заяви, че подкрепя съжителството на дъщеря си с 16-годишния баща на бебето. Пред NOVA 46-годишният Танко Асенов от квартал "Кошарник" разказа за отношенията между двамата непълнолетни и обстоятелствата около бременността.

"Радвам се, как да не се радвам. Това ми е внуче, това ми е дъщерята", заяви той, показвайки новороденото.

По думите му връзката между дъщеря му и момчето е започнала още в училище. Семейството научило за бременността, когато Мелек била едва на 11 години.

"Аз знам, че тя отива да учи. На 11 години е забременяло момичето. Не е нормално, грешка е, но какво да правим. Ние излизаме да работим и знаем ли тя какво прави", коментира Танко.

Бащата обясни, че първоначално момичето продължавало да живее в семейния дом. След като родителите разбрали за бременността, му разрешили да се премести при 16-годишното момче.

Въпреки възрастта на дъщеря си Танко Асенов заяви, че приема отношенията между двамата и не възразява срещу съвместното им съжителство.

"Одобрявам, щом го иска момичето. Учила е, мисля, до 4 клас. След това не иска повече", посочи той.

Мъжът има общо седем деца, като Мелек е най-малката.

В момента семейството настоява 12-годишната майка и новороденото да се върнат в дома им, вместо да бъдат настанени в специализирана социална услуга.

"Да си се прибере тук при нас. Имат хората удобства, има кой да го гледа. Ние имаме и никога няма да ги оставим, нищо че е мъничка", заяви Танко.

Междувременно по случая работят социалните служби, които трябва да преценят какви мерки са необходими за закрилата на 12-годишното момиче и неговото бебе.

Прокуратурата също извършва проверка за обстоятелствата около случая.

Акушер-гинекологът д-р Снежана Христова от болницата в Монтана съобщи, че се очаква младата майка да бъде изписана в понеделник, 30 ноември.

Случаят отново поставя въпроса за ранните бременности, отпадането от училище и отговорността на институциите за защитата на малолетните деца.

По-рано от болницата в Монтана съобщиха, че през първите десет месеца на годината са регистрирани около 50 раждания от момичета под 18 години, като пет от родилките са били на възраст под 14 години.