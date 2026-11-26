"Пенсионерите в Монтана и Силистра ще плащат парното на София“. Това каза главният икономист в Института за енергиен мениджмънт Калоян Стайков.

Той говори по повод това, че столичната „Топлофикация“ се намира в тежка криза.

Жители на квартали като „Младост“, „Дружба“ и „Студентски град“ продължават да се сблъскват с аварии и са без парно и топла вода още в началото на отоплителния сезон, а Столичната община търси спешни решения. На този фон напрежението около финансите на „Топлофикация София“ ескалира рязко.

Стайков коментира въпросите кога ще избухне тази финансова „бомба със закъснител“, застрашена ли е София да остане изцяло на студено и защо държавата не бива да спасява общинското дружество.

„Няма никаква гаранция, че догодина положението с авариите в столицата няма да се влоши, особено ако се проследи развитието от предходните години“, пред Actualno.com икономистът.

Според Стайков не съществува едно-единствено решение, което да доведе до качествена промяна – например простата смяна на надзорния и управителния съвет. Нужен е цял пакет от мерки, който изисква политическа воля, финансови инструменти и достатъчно време.

Икономистът не очаква целият град да остане без парно и топла вода, но подчертава, че обхватът на авариите се увеличава през годините въпреки постоянните ремонти и без комплексни действия ситуацията ще продължи да се влошава.

По повод предупрежденията, че дружеството с дълг от над 1,3 млрд. евро е "бомба със закъснител", Стайков е категоричен, че никой не може да посочи точния момент на "взрива", но сметката винаги се плаща от потребителите – тоест от живущите в София. Той определя като едно от най-лошите предложения чуващите се през последните месеци призиви за национализация на "Топлофикация София". По думите му подобен ход би върнал страната в ситуация, в която пенсионери в Монтана или Силистра частично ще плащат сметката за парното на столичани.

„Отговорността за настоящото състояние и за справянето с кризата принадлежи изцяло на собственика – Столичната община, тъй като всяка държавна намеса би означавала с данъците на хора от цялата страна да се облагодетелстват жителите на столицата“, каза Стайков.

По думите му големият проблем около съдбата на предприятието – дали то върви към фалит, оздравителен план, публично-частно партньорство или приватизация, се корени в страха на политиците.

„От години е ясно, че са необходими оздравителни мерки, но нито едно държавно или общинско управление не предприема реални стъпки в тази посока, защото се опасява, че ще загуби избиратели“, заяви той.

И именно това е причината София да тъпче на едно място, докато повечето европейски столици отдавна са решили този проблем.

Според Стайков без политическа воля говоренето за краткосрочно и средносрочно оздравяване се превръща в чисто академично занимание, по-полезно като дипломна работа за студенти, отколкото като реален план за действие.