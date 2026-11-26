Пожарникари от Бургас и района застават пред обектива заедно с кучета от общинския приют в благотворителен календар за 2027 г. Той е част от инициативата „Коледни лапички“, която набира средства за подобряване на условията и грижата за животните в Общинския приют за безстопанствени кучета и в Animal Hope Burgas.

Календарът ще се предлага в три варианта – стенен, настолен и джобен. В празничната колекция са включени още тениски за деца и възрастни, значки и играчки за елха с място за снимка или с логото на кампанията.

Желаещите могат да подкрепят каузата с покупка на календар или сувенир, както и като споделят инициативата.