Треньорът на Олимпик Марсилия Бруно Женезио определи групата на отбора за домакинството на Левски. В нея не са две от звездите на отбора - капитанът Тимъти Уеа и Жофри Кондогбия.

Причините за отсъствието им не са обявени, но се предполага, че са получили почивка.

В разширения състав на Марсилия обаче е нападателят Пиер-Емил Хойберг. Изигралият над 100 мача за Дания футболист доскоро лекуваше травма, но вече е възстановен.

Ето и цялата група: Де Ланге, Ван Нек, Вермот, Агер, Бараджи, Безахаф, Еган-Райли, Гарсия, Кум, Мейте, Абдели, Гомес, Арит, Хойберг, Камисоко, Нади, Абдаллах, Гуири, Кадимири, Мопей, Мади, Мумбагна, Пайшао.